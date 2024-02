Final Fantasy VII Rebirth avrà un evento crossover in Final Fantasy VII: Ever Crisis

Mostra un primo sguardo al tema crossover che unirà due episodi del popolare videogioco (YouTube: Game Previews).

Square Enix ha annunciato che il suo titolo mobile Final Fantasy VII: Ever Crisis avrà un evento crossover con Final Fantasy VII: Rebirth, che promette di portare ai giocatori parte della storia della seconda parte del remake di questo famoso gioco.

Inoltre, è stato condiviso un trailer che mostra Cloud e Sehiroth combattere fianco a fianco, in una sequenza che ricorda la demo realizzata su console PlayStation 5.

Sebbene i dettagli specifici sull'espansione e altri aspetti chiave del contenuto dell'evento siano ancora nascosti, questa collaborazione avviata da Square Enix potrebbe incoraggiare più giocatori a decidere di interagire con una delle ultime versioni di Final Fantasy VII Rebirth.

Questo è anche ciò che si intende con questo tipo di eventi e lanci, secondo Square Enix Cerca non solo di ravvivare la nostalgia dei fan che seguono la serie da diversi anni, ma anche di attirare l'attenzione di un nuovo pubblico, quello giovane che ama i videogiochi d'azione e che forse non conosce ancora questa saga di videogiochi.

Final Fantasy VII: Ever Crisis combinerà molti aspetti apparsi in altre parti di questa famosa saga. (Immagine: tratta da Square Enix).

Final Fantasy VII: Ever Crisisdescritto come una versione episodica e arricchita dell'originale Final Fantasy VII, copre non solo la versione principale, ma anche le varie espansioni della saga.

Ciò che questa parte mira a raccontare sotto forma di episodi è l'intera storia raccolta della saga di videogiochi. Final Fantasy VII, cosa segue dal titolo originale Before Crisis (2004), Anthem of Cerberus (2006) o Crisis Core: (2007), e il nuovo moderno Final Fantasy VII Rebirth, Oltre ad avere una storia originale con nuovi personaggi.

In questo gioco, i fan potranno immergersi nelle avventure di personaggi famosi come Sephiroth, Cloud e Tifa, ricordando la loro iconica missione investigativa nel Reattore Nibel, simile a quanto presentato nella demo di Final Fantasy VII Rebirth.

Questo crossover in due episodi della saga di videogiochi consente inoltre ai giocatori di vivere l'esperienza del famoso incidente di Nibelheim che… È disponibile su iOS, Android e computer.

Final Fantasy VII Rebirth uscirà alla fine di febbraio per le console PlayStation 5. (Immagine: Square Enix)

Questo nuovo titolo arriverà probabilmente alla fine di questo mese. Square Enix Ciò continuerà la storia di Final Fantasy VII Remake in quella che si propone come una trilogia che modernizza uno dei giochi più popolari del settore.

Per incoraggiare molti giocatori ad entusiasmarsi per la nuova versione, Square Enix ha rilasciato una demo del gioco, in modo che gli utenti PlayStation 5 possano sperimentare una parte di ciò che li attende nella versione finale. Questa demo mostrava due modalità di gioco: una che privilegia le prestazioni e una che ottimizza l'aspetto grafico.

Tuttavia, molte persone hanno sostenuto che il gioco presentava alcuni problemi di prestazioni, perché durante il gioco hanno notato che la modalità che dava priorità alle prestazioni era di gran lunga inferiore ad altre versioni, con conseguente qualità inferiore e altri dettagli tecnici, che Square Enix ha annunciato essere una soluzione. andare. Per arrivare presto.

L'azienda di videogiochi ha dichiarato sui social media che la versione beta verrà aggiornata il 21 febbraio e che non verranno presi in considerazione solo gli errori presenti nella versione beta, ma anche in quella finale.

Nonostante le domande e i possibili incidenti presenti nel primo sample del gioco, l'azienda giapponese non ha commentato il cambiamento della data di uscita a cui faceva riferimento. Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio esclusivamente su PlayStation 5.