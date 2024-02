Edge non “ruberà” più le tue schede e i tuoi dati Chrome: Microsoft ha rilasciato un aggiornamento che dovresti installare

Alcune settimane fa abbiamo segnalato che il browser Edge, apparentemente accidentalmente, rubava dati di navigazione e sincronizzava le schede aperte da altri browser senza il consenso dell'utente.

Il fatto che il browser Edge abbia iniziato a importare automaticamente i dati di navigazione e delle schede da esso Cromato Senza il consenso degli utenti, non è andata affatto bene, ed è strano che gli utenti di Redmond non abbiano commentato la cosa.

In silenzio e senza avvisare nessuno, Microsoft È stato licenziato Nuovo aggiornamento per Browser Edge Chi risolve questo cattivo comportamento e lo chiama errore.

Microsoft descrive questa correzione come un bug: “Edge ha una funzionalità che fornisce la possibilità di importare i dati del browser ad ogni avvio da altri browser con il consenso dell'utente. Lo stato di questa funzionalità potrebbe non essere stato sincronizzato o visualizzato correttamente su più dispositivi.” è aggiustato.

Sembra che la precedente configurazione di Edge causasse l'importazione automatica dei dati di navigazione da altri browser come Chrome senza il consenso degli utenti.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un bug o meno, il fatto è che Microsoft ha sempre utilizzato metodi non etici per cercare di far rispettare il suo browser Edge, non solo attraverso enormi pop-up ma anche attraverso avvisi costanti.

In effetti, questa non sarebbe la prima volta che Edge riceve più risalto quando installa un aggiornamento di Windows senza che l'utente lo chieda, in un modo per cercare di graffiare una quota di mercato nei browser.

Vale la pena notare che gli utenti nell'Unione Europea potranno disinstallare Edge con un clic grazie al nuovo Digital Markets Act. Se ritieni che Microsoft ti dia troppo fastidio imponendoti il ​​suo browser, potresti già avere una soluzione più semplice.