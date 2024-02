Cosa significano le porte del router: la guida completa per differenziarle

In questa guida ti dirò di quali porte posteriori viene solitamente fornito un router, quale nome tecnico riceve e a cosa serve ciascuna.

Porte posteriori del router

In questa guida ti dico di cosa si tratta Le porte dietro cui si trova il router Che ruolo gioca ciascuno? In questo caso faremo sempre riferimento ai connettori fisici e non alle porte aperte sul tuo computer, che sono completamente virtuali. Conoscere a fondo queste connessioni ti aiuterà a ottenere il massimo dal tuo router, a configurarlo correttamente e a potenziare il tuo segnale WiFi utilizzando, ad esempio, un vecchio router come ripetitore. Non perderlo!

Tutte le porte sul retro del router

Ogni router è un mondo. Pertanto, è possibile che non tutte le informazioni che ti fornirò nelle sezioni seguenti si adattino al modello specifico che hai a casa. In altre parole, Potrebbero esserci porte fisiche non presenti sul router. Quindi in ogni sezione, oltre a fornire una breve descrizione di ciascun connettore, cito gli usi più comuni e se è comune o meno avere quella porta.

tappo

La porta di alimentazione è il connettore standard utilizzato per collegare il router a una fonte di alimentazione elettrica. È necessario fornire alimentazione al dispositivo e mantenerlo in funzione. È chiaro che questo connettore lo è Trovato in tutti i routerPerché senza di esso il dispositivo non può funzionare. Le dimensioni del connettore e dell'adattatore possono variare in base al modello e al produttore.

Porta RJ-11

Lui Porta RJ-11 Viene comunemente utilizzato per collegare il router alla rete tramite un cavo telefonico standard. Alcuni router potrebbero disporre di questa porta per supportare la telefonia tradizionale o i servizi VoIP, consentendo l'integrazione dei servizi vocali nella rete. Tuttavia, è normale che se il router include questo connettore, è normale che si acceda a Internet tramite una connessione ADSL. Questa porta viene vista sempre meno poiché questo tipo di comunicazione lascia il posto alla fibra ottica.

Ingresso in fibra ottica

L'ingresso in fibra ottica consente l'uso di connettori come SC, LC o ST Collegare il router alla rete in fibra ottica. Ciò fornisce velocità di connessione ultraveloci e maggiore capacità di larghezza di banda ed è adatto per ambienti che richiedono prestazioni di rete eccezionalmente elevate.

Porte LAN RJ-45

Le porte LAN RJ-45 vengono utilizzate per collegare dispositivi locali, come computer, stampanti o dispositivi di archiviazione di rete, al router utilizzando cavi Ethernet. Queste porte consentono la comunicazione all'interno della rete locale e sono necessarie affinché tutti i router possano stabilire connessioni cablate.

Una porta RJ-45

porto RJ-45 Uno Viene utilizzato per connettere il router a un modem a banda larga, come un modem DSL o via cavo, per accedere a Internet. Questa porta stabilisce la connessione tra il router e l'ISP ed è necessaria per abilitare la connettività esterna.

Questa porta non è sempre necessaria, poiché Molti router dispongono già della funzionalità modem. Ciò significa che supporta la connessione diretta al cavo telefonico (RJ-11) o alla fibra ottica e la connessione ai servizi dell'operatore senza la necessità di un dispositivo aggiuntivo.

Porte USB

Il tuo router ha una porta USB? La verità è che questo Non sempre presenteMa se è così, sarai in grado di ottenerne molto. In effetti, l'USB nel router è una funzionalità che consente di espandere notevolmente le funzionalità di questo dispositivo. Ecco un breve elenco delle funzioni che possono essere assegnate a questa porta:

Condivisione di file . Consente di collegare dispositivi di archiviazione USB, come unità flash o dischi rigidi esterni, per condividere file all'interno della rete locale. Ciò semplifica la creazione di un'unità di rete, come se fosse un cloud privato.

. Consente di collegare dispositivi di archiviazione USB, come unità flash o dischi rigidi esterni, per condividere file all'interno della rete locale. Ciò semplifica la creazione di un'unità di rete, come se fosse un cloud privato. Stampa in rete . Collegando una stampante USB alla porta USB del router, è possibile condividere la stampante con più dispositivi all'interno della rete. Ciò consente di stampare i documenti da qualsiasi dispositivo connesso alla rete, senza la necessità di cavi aggiuntivi.

. Collegando una stampante USB alla porta USB del router, è possibile condividere la stampante con più dispositivi all'interno della rete. Ciò consente di stampare i documenti da qualsiasi dispositivo connesso alla rete, senza la necessità di cavi aggiuntivi. Accesso remoto . L'archiviazione di file su un dispositivo USB collegato al router può consentire l'accesso remoto a tali file da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Alcuni router sono dotati di software o servizi cloud che facilitano questo tipo di accesso.

. L'archiviazione di file su un dispositivo USB collegato al router può consentire l'accesso remoto a tali file da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Alcuni router sono dotati di software o servizi cloud che facilitano questo tipo di accesso. Server multimediale . Un router con una porta USB può fungere da server multimediale, consentendo di trasmettere in streaming contenuti multimediali, come musica, foto o video, archiviati su dispositivi USB collegati al router a dispositivi compatibili sulla rete, come smart TV, console o lettori multimediali, come Fire TV.

. Un router con una porta USB può fungere da server multimediale, consentendo di trasmettere in streaming contenuti multimediali, come musica, foto o video, archiviati su dispositivi USB collegati al router a dispositivi compatibili sulla rete, come smart TV, console o lettori multimediali, come Fire TV. Caricare il dispositivo. Alcuni router sono dotati di porte USB con potenza sufficiente per caricare un telefono cellulare. La velocità di ricarica è solitamente bassa, anche se questo può farti risparmiare problemi, soprattutto se non hai un alimentatore a portata di mano.

Tieni presente che sebbene sia presente una porta USB, È possibile che alcune di queste funzioni non siano abilitate. Senza andare oltre, per abilitare una stampante di rete, il router deve poter fungere da server di stampa, cosa che non sempre è abilitata nel pannello di configurazione.

Porte video

Le porte video, come HDMI o DisplayPort, sono meno comuni nei router. Ma può essere trovato in modelli specializzati. Queste porte consentono di collegare i dispositivi di visualizzazione direttamente al router per funzioni quali streaming, giochi o accesso a contenuti online. Vengono utilizzati anche come estensori di rete video in ambienti commerciali. Ma devo insistere su questo: difficilmente vedrai l'HDMI sul router del tuo operatore o anche sui router gratuiti che acquisti online.

Collegamento alle antenne

Le porte dell'antenna, tipicamente utilizzate con connettori SMA o TNC, lo consentono Collegare le antenne esterne al router. Queste antenne migliorano la copertura e le prestazioni della rete wireless, il che è particolarmente utile in ambienti con problemi di segnale o esigenze di portata estesa.

