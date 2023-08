WIRED Summit 2023: Cybersecurity, difesa dalla pandemia più pericolosa dell’ambiente digitale

Il 21 settembre si celebra il Wired Summit 2023, che si svolgerà presso Expo Santa Fe, Città del Messico. Alcune delle figure più importanti della scienza, della tecnologia, dell’istruzione, dell’editoria e del mondo degli affari si incontreranno per discutere di innovazione, ambiente, mobilità, intelligenza artificiale, società digitali e altro ancora. Il WIRED Summit 2022 è stato ben accolto e quest’anno andremo ancora oltre. Quest’anno vi presentiamo il palinsesto “Cyber ​​Security, difesa contro la pandemia più pericolosa nell’ambiente digitale”.

La sicurezza informatica è diventata un problema critico nell’era digitale, in cui l’aumento delle minacce informatiche e degli attacchi informatici rappresenta una pandemia virtuale che può avere effetti devastanti su individui, aziende, governi e società nel suo complesso. Come in un’epidemia biologica, la sicurezza informatica significa adottare misure preventive, diagnosi precoce, risposta rapida e recupero efficace. Le minacce informatiche possono includere virus informatici, malware, phishing, ransomware, attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), furto di dati e altro ancora. Queste minacce possono colpire sistemi informatici, reti, dispositivi mobili e altre risorse digitali, causando danni finanziari, perdita di dati sensibili, interruzione dei servizi essenziali e danni alla reputazione. Questi sono i relatori che interverranno durante il WIRED Summit 2023:

Aristide Rodrigo Garcia Specializzata in Diritto Costituzionale e Master in Faculty

Legge UNAM. Ha conseguito un master in diritto parlamentare e studi legislativi presso l’Università Complutense di Madrid e vari certificati e corsi in diritti umani, trasparenza e responsabilità e dati personali. Attualmente, sta studiando per il dottorato di ricerca in giurisprudenza.

Mauricio Sanchez Lemos Diritto, finanza e tecnologia. Descrive strategie legali per progetti che coinvolgono scienza dei dati, intelligenza artificiale, blockchain, fintech, crowdfunding ed e-commerce. Consigliato regolarmente startupE Espandere e istituzioni tradizionali in materia di raccolta fondi, diritto societario e proprietà intellettuale e fornisce consulenza ai settori pubblico e privato in materia di protezione dei dati, privacy e sicurezza delle informazioni in conformità con il panorama normativo nazionale e internazionale.

Maria Cristina Cabello Appassionata di tecnologia e del suo potenziale impatto sociale, attualmente ricopre il ruolo di Direttore delle politiche pubbliche per Messico, America centrale e Caraibi presso Meta.

Giuditta Tapiaha 15 anni come leader del team di vendita, una vasta esperienza nell’IT (hardware e software), laurea in ingegneria e marketing, 7 anni di esperienza nello sviluppo del canale e nella strategia go-to-market.

La sicurezza informatica è un aspetto importante nel mondo digitale di oggi. La crescente interconnessione di dispositivi, sistemi e reti ha portato vantaggi incommensurabili, ma ha anche esposto individui, aziende e governi a una serie di rischi e minacce informatiche. La sicurezza informatica è uno sforzo continuo e richiede la collaborazione di individui, aziende e governi per proteggere efficacemente le risorse digitali e mantenere l’integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni in un ambiente sempre più connesso.

L’educazione alla sicurezza informatica è fondamentale per creare una solida cultura della sicurezza. La collaborazione tra governi, aziende e altre parti interessate può aiutare a sviluppare programmi di formazione e sensibilizzazione che istruiscano le persone sulle migliori pratiche di sicurezza e su come proteggersi dalle minacce informatiche.