Come si è comportato il Perù contro Eduardo Berizzo?

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Perù-Cile è sempre più vicino E le aspettative crescono con il passare delle ore. I dati e le statistiche per il “Pacific Classic” iniziano ad arrivare e ogni dettaglio conta. Una delle domande è come si è comportato Eduardo Berizzo contro i biancorossi e qui ve lo raccontiamo.

Evie

Lo stratega argentino ha affrontato la squadra peruviana complessivamente cinque volte, due come assistente tecnico e tre come allenatore. Inoltre, la sua prima apparizione come allenatore della nazionale è stata proprio contro il Perù, in un’amichevole internazionale svoltasi nel New Jersey, negli Stati Uniti.

Le prime due volte sono avvenute quando era assistente di Marcelo Bielsa. Nella nazionale cilena. Entrambi i duelli erano per le qualificazioni e alla fine ha sorriso. Il 17 ottobre, il Cile vinse a Santiago 2-0 con gol di Humberto Suazo e Matias Fernandez. Mentre il 29 marzo 2009 la Roja vinse a Lima 3-1 con reti di Suazo, Sanchez e Fernandez. Johan Fano Scontato.

La volta successiva era un tecnico capo. Il tuffatore paraguaiano indossava Era il loro primo duello in preparazione alla Copa America 2019 Amichevole contro il bicolore. Lì hanno finito per perdere dopo il gol di Cristian Cueva. Il prossimo duello sarà per Primo appuntamento per le qualificazioni al Qatar 2022 e tutto è finito 2-2 (doppietta di Carrio e Romero). L’ultima volta che è stata qui Copa America 2021, dove ha pareggiato 3-3 nei quarti ed è stato eliminato ai rigori (4-2 a favore del Perù).

Ora Eduardo Berizzo giocherà la sua sesta partita contro la squadra peruviana e lo farà in veste di allenatore della squadra cilena. Le due squadre si incontreranno nel terzo turno delle qualificazioni sudamericane giovedì prossimo, 12 ottobre, allo Stadio Monumental di Santiago.