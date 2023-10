Monteiro: “Ospina è il miglior portiere che abbia mai incontrato”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Álvaro Montero si sta divertendo presso Millonarios e Una nuova chiamata è stata vinta Alla Nazionale colombiana nel secondo doppio appuntamento per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Montero ha elogiato Ospina e ha parlato del percorso di Lorenzo. Instagram: Alfaromontero1

Il portiere dell’Azul ha parlato in esclusiva ESPN F90 Per parlare di questa nuova vocazione e di come si prepara ad affrontare nuove sfide con il Tricolore di Néstor Lorenzo.

Responsabilità della scelta

“Giocare nella nazionale colombiana è completamente diverso che giocare nel proprio club. La responsabilità si moltiplica per mille, oltre alla pressione e al livello delle richieste, ma quella deriva dal continuare gli inviti e dal mantenere un buon livello, cioè , buon per te.” Man mano che si compilano gli argomenti per poter competere per una posizione, il livello di competizione cambia”.

Lorenzo gli ha già concesso minuti

“Ho giocato contro l’Iraq e fortunatamente il gol era pulito. Questa è la priorità per noi portieri, ed è questo che noi portieri sogniamo”.

Elogio per David Ospina

“Faccio parte della nazionale colombiana e questo mi rende orgoglioso, poi le situazioni possono variare a seconda delle circostanze come quella di David Ospina in questo momento. Per me David è il portiere di più alta qualità che abbia mai conosciuto, è un portiere che ti dà tranquillità e sicurezza qualunque sia la sua condizione”. Lo stesso vale per Camilo Vargas.

Uruguay, il prossimo concorrente

Anche loro stanno attraversando una fase di transizione come la maggior parte delle nazionali, competere a questo livello è sempre difficile”.