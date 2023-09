Come sta andando la Los Pumas Week in Francia?

scrum.comLettura: 1 minuto.

Puma Hanno iniziato la quarta settimana di gare in vista del duello contro peperoncino, Ciò avviene dopo aver subito una pesante sconfitta contro l’InghilterraCon aria fresca Dopo la prima vittoria nell’attuale RWC contro Samoa. Il duello sarà contro Andes Sabato prossimo dalle 10:00 su ESPN Scrum su Star+.

Oggi, lunedì, gli argentini hanno tenuto una conferenza stampa alla quale erano presenti Andrés Bordoy, Matteo Carreras E Marco Kramer. Le porte sono state aperte anche per monitorare quindici minuti di allenamento, suddiviso tra attaccanti e difensori. Eccetto per Tommaso Gallo E Tommaso Lavagninitutti i giocatori Si esercitavano allo stesso tempo.

Lui Martedì 26nel mezzo Niente urinaContinueranno i movimenti a porte chiuse per riflettere su Los Condores. Inoltre esso, Mercoledì 27La Nazionale sarà nuovamente presente ai media, che potranno anche seguire per la seconda volta un quarto d’ora dell’allenamento pomeridiano, perché in questa occasione Puma Avranno una doppia trasformazione.

allo stesso tempo, Giovedì 28 Il gruppo che guida Michael Cheika Avrai una giornata libera e le uniche attività da svolgere saranno Annuncio della squadra Che affronterà la sua controparte in Sud America e la trasferta in NantesSede centrale Stadio della Beaujoire, la scena in cui si svolgerà l’importante incontro. Venerdì tradizionale Corri Capitano In tribunale, con data e possibilità di visione da confermare.