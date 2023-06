Come terminare le chiamate moleste da numeri sconosciuti su WhatsApp

Madrid, 24 giugno (Portaltic/EP) –

Il Whatsapp Implementato nel nuovo servizio di messaggistica funzione privacy che abilita Chiamate silenziose Chiamate da numeri sconosciuti, generalmente associate a chiamate di lavoro o tentativi di frode.

Questa funzione non risulta attivata di default, ma è l’utente stesso che deve decidere Se vuoi silenziare le chiamate in arrivo da numeri sconosciutie per questo devi solo andare alle opzioni di configurazione della privacy.

In questa sezione, l’utente vedrà che è stata aggiunta l’opzione “Chiamate”. Quando fai clic su di esso, verrà visualizzata una finestra con una chiave. Se attivato, come spiega la stessa azienda, le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti verranno silenziate, ovvero Non suoneranno

Ma questi tipi di chiamate Sì, verranno comunque visualizzati nella scheda Chiamate e nelle notifichein modo che l’utente sappia di aver ricevuto una chiamata, come una chiamata persada un numero non registrato in rubrica.

Scala simile è disponibile in app per chiamate googleche impedisce all’utente di ricevere una chiamata da un numero che rileva come potenziale “spam”, sebbene ciò possa essere visualizzato successivamente nell’elenco delle chiamate.

su iOSD’altra parte, c’è anche una scelta chiamate silenziose da numeri sconosciuti, Che viene inviato automaticamente alla casella vocale e registrato nell’elenco recente.