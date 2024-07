Conservatorio Dolima ospiterà quattro concerti in Italia | ELOLFATO.COM

Il Conservatorio Dolima intraprenderà la sua prima missione educativa internazionale in Italia. Comprende quattro concerti.

Lo ha detto il ministro della Cultura e del Turismo, Alexander Castro Gli eventi si svolgeranno nelle città di Bologna, Perugia e Poretta.

“Questi concerti saranno eseguiti da un’orchestra da camera internazionale composta da 20 studenti del programma Master of Music di vari semestri e da un team di professori, laureati e supporto amministrativo”, ha spiegato.

Da parte sua, ha detto il Maestro Sergio Sánchez, direttore dell’Orchestra da Camera del Conservatorio di Dolima. Porteranno con orgoglio la bandiera del Ministero per lasciarla alta nel Paese europeo.

“Come istituzione, come gruppo di insegnanti e come orchestra del Conservatorio di Dolima, apprezziamo questo nobile gesto del Segretario alla Cultura del Dipartimento, che ci regala la bellissima bandiera ‘Vinotindo y Oro’ che ci rappresenta. Come razza, come regione, la porteremo in Europa con grande orgoglio come parte di questa missione internazionale”, ha affermato.

Per questo il capo del dipartimento Cultura e turismo Ha presentato la bandiera del dipartimento come atto simbolico nella Sala Alberto Castilla.

“Consegnate a questi nostri ambasciatori la bandiera del Dipartimento di Dolima come atto simbolico affinché siano orgogliosi della loro terra e orgogliosi di ciò che siamo”, ha concluso.