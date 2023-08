Controcorrente.. Lego scommette sulla Cina puntando su…

Bloomberg— LEGO A/SÈ il più grande produttore di giocattoli al mondo e sta evitando i problemi economici della Cina nel breve termine come prova evidente di una classe media in espansione e di nuovi investimenti promettenti nel paese.

L’azienda aprirà nuovi negozi in Cina e aumenterà la propria capacità produttiva Perché ritiene che la crescita demografica aiuterà il paese asiatico a diventare un mercato in crescita nel lungo termine, secondo il suo CEO, Niels B. Christiansen. Christiansen.

Può sembrare strano investire in Cina quando il mercato si sta contraendo, ma vediamo ancora un grande potenziale”. Lo ha annunciato l’amministratore delegato in un’intervista telefonica relativa ai risultati della società danese. Ha aggiunto che, essendo un’azienda a conduzione familiare, può concentrarsi su prospettive a lungo termine.

Anche nel breve termine, Lego potrebbe trovare crescita in Cina, dove ci sono dozzine di città di medie dimensioni in cui l’azienda deve ancora lanciare i familiari mattoncini colorati, secondo Christiansen.

I profitti dei LEGO stanno diminuendo a causa degli investimenti(Fonte: Lego)

L’economia cinese sta rallentando a causa del rallentamento degli investimenti residenziali, del peggioramento delle aspettative di esportazione e dei segnali di deflazione. Secondo l’ultimo sondaggio, gli economisti prevedono che nel 2023 il prodotto interno lordo crescerà del 5,1% rispetto all’anno precedente, meno di quello precedente. Bloomberg.

“L’incertezza che circonda il mercato immobiliare cinese sta chiaramente influenzando i consumatori, poiché non vanno nei negozi e non spendono tanto denaro quanto farebbero normalmente”. “Non sappiamo quanto durerà, ma aspetteremo.”

Mercoledì, la società ha annunciato un aumento dell’1,5% delle entrate globali per i primi sei mesi dell’anno, a 27,4 miliardi di corone (4 miliardi di dollari). entro, L’utile netto è diminuito del 18% durante il periodo a 5,1 miliardi di corone svedesi, poiché le spese compresi gli investimenti sono aumentate del 10%.

Lego prevede di superare i 500 negozi in Cina quest’anno e potenzialmente di aprire “circa” 100 nuovi negozi all’anno nei prossimi anni.ha detto l’amministratore delegato. Lui ha aggiunto che l’azienda sta guadagnando quote in un mercato “in declino”, senza fornire cifre precise.

C’è spazio per la crescita, poiché l’Asia Pacifico è la regione più piccola per Lego in termini di prodotti venduti.

spazio per la crescita | Lego ha la quota più bassa di vendite di prodotti nell’Asia del Pacifico(Fonte: Rapporto annuale)

“Le persone più interessate ai nostri prodotti e che acquistano di più appartengono alla classe media”, afferma Christiansen. “E in Cina, potremmo vedere la classe media quasi raddoppiare nei prossimi cinque-dieci anni.”

L’azienda è controllata dalla terza e quarta generazione della famiglia miliardaria Kirk Christiansen.. Kjeld Kirk Christiansen ha un patrimonio netto di circa 7,2 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index, mentre i suoi tre figli – Agneti, Sophie e Thomas – hanno un patrimonio netto di 6,8 miliardi di dollari ciascuno.

