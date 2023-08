Aleph Alpha, la startup europea che vuole competere con OpenAI

L’interesse suscitato finora dall’Alif Alfa, che afferma di avere 10.000 clienti nei settori commerciale e governativo, dimostra che può competere, o almeno coesistere, con i giganti emergenti in questo campo, dice Jörg Bennert. , CEO dell’Associazione tedesca per l’intelligenza artificiale, un gruppo industriale. “Questa ordinanza dimostra chiaramente che è sensato sviluppare e introdurre questo tipo di modello in Germania”, afferma. “Soprattutto quando si tratta di organizzazioni governative che desiderano chiaramente una soluzione costruita e ospitata in Europa”.

L’anno scorso, Aleph Alpha ha aperto il suo primo data center a Berlino per servire meglio i settori altamente regolamentati, come i clienti governativi e di sicurezza, che vogliono essere sicuri che le loro informazioni sensibili siano in Germania. IL Preoccupato per l’invio di dati privati ​​all’estero Bennert afferma che questo è solo uno dei motivi per cui lo sviluppo dell’IA in Europa è così importante. Ma l’altra cosa, dice, è che è importante garantire che altre lingue in Europa non siano escluse dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Questo tipo di Aleph Alpha comunica già in tedesco, francese, spagnolo, italiano e ingleseI suoi dati sulla formazione includono un enorme archivio di documenti pubblici multilingue pubblicati dal Parlamento Europeo. Ma non sono solo le lingue parlate dall’intelligenza artificiale dell’azienda a evidenziarne le origini europee. Concentrarsi sulla trasparenza del processo decisionale fa parte degli sforzi per combattere il problema dei sistemi di intelligenza artificiale che “si fanno prendere dal panico” o condividono informazioni false con assoluta certezza.

Andrulis coglie l’occasione per mostrare come l’intelligenza artificiale di Aleph Alpha giustifica le sue decisioni. Quando chiedi al modello di descrivere l’eroe della storia Terribile vecchio Da HP Lovecraft, ha risposto che è “descritto come estremamente debole, sia fisicamente che mentalmente”.

Andrulis poi mi mostra come, cliccando su ogni parola di una frase, può tenere traccia di ciò che ha spinto l’IA a decidere di dire quello che ha detto. Quando fai clic sulla parola “mentalmente”, il modulo ti porta alla parte del testo del racconto che supporta tale conclusione. Questa funzione funziona anche con foto e momenti salienti. Quando l’IA descrive un’immagine del sole che tramonta su Heidelberg, premi la parola “tramonto” e l’IA la rileva riproducendola di nuovo, disegnando un riquadro attorno alla parte dell’immagine mentre l’orizzonte sfuma in strati di rosso e rosso. gialli.

Anche per gli esperti di intelligenza artificiale, questa sembra una novità. “Stanno iniziando a sperimentare funzionalità di intelligenza artificiale affidabili, come la capacità di spiegare [de dónde proviene su respuesta]”Che non avevo mai visto prima”, afferma Nicholas Moise, direttore del Dipartimento europeo di intelligenza artificiale presso il Future Society Research Center.

L’intelligenza artificiale in Europa è riuscita a mettersi al passo con la tecnologia americana?

Moyes ritiene che questo tipo di caratteristiche potrebbero essere estese ad altri modelli una volta approvati dall’Unione Europea legge sull’intelligenza artificialeSi prevede che una legislazione di vasta portata includa requisiti di trasparenza. Gli organismi commerciali, inclusa l’Associazione tedesca per l’intelligenza artificiale, lamentano che le norme generali e onerose rallenterebbero gli sforzi della regione per creare un gigante europeo per l’intelligenza artificiale, costringendo startup Concentrarsi sul rispetto delle nuove regole piuttosto che perseguire l’innovazione. Ma Moyes sostiene il contrario, sostenendo che normative più severe aiuterebbero le aziende europee di intelligenza artificiale a realizzare prodotti migliori e a stabilire una sorta di standard di qualità, emulando il successo di altri settori fortemente regolamentati in Europa. “Il motivo per cui le auto tedesche sono migliori è perché esiste un processo di valutazione completo”, afferma.

Ma nonostante la spiegazione fornita da Aleph Alpha, restano dubbi sul fatto che la tecnologia di base dell’azienda sia sufficientemente avanzata da soddisfare le speranze dell’Europa di costruire un gigante dell’intelligenza artificiale.