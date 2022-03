In un giorno come oggi, 23 marzo per l’anno 2001, Mir. stazioneche in russo significa “pace”, È stato distrutto in modo controllatosituato sull’Oceano Pacifico.

Nel 1986, l’Unione Sovietica lanciò la stazione spaziale abitata permanente, che fungeva da laboratorio di prova per molti esperimenti scientifici e osservazioni astronomiche e registrava gli esseri umani nello spazio. Dopo un incendio diventato obsoleto e dopo quindici anni in orbita, ha portato a termine con successo la sua ultima missione. La massa di 140 tonnellate si trasforma in una palla di fuoco e si disintegra nell’atmosfera, cadendo sotto forma di pioggia metallica brillante a est della Nuova Zelanda.

Anche in un giorno come oggi 23 marzo, ma dell’anno 2000, 200 scienziati provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa hanno completato il sequenziamento genetico della mosca dell’acetoil più complesso fino ad oggi, nell’insetto sono stati identificati 177 dei 289 geni associati alla malattia umana.

Cosa è successo il 23 marzo?

1766: Esquilache Ammutinamento a Madrid, in risposta all’ordine di sostituire il cappello floscio con il cappello a tre punte e il lungo mantello con il mantello corto per rivelare il volto e la spada sotto il mantello.

1860: La battaglia di Wad Ras, che pose fine alla guerra in Africa, in cui le forze spagnole vinsero.

1902L’Italia alza l’età lavorativa legale: da 9 a 12 anni per i ragazzi e da 11 a 15 anni per le ragazze.

1919: Mussolini fondò a Milano i “Fasci di combattimento”.

1949Per la prima volta un film straniero ha vinto l’Oscar al miglior film. Il film britannico “Amleto”, diretto e interpretato da Laurence Olivier, ha vinto il premio come miglior attore.

1980: Un ordine di estrema destra assassina l’arcivescovo di San Salvador, monsignor Oscar Arnulfo Romero, mentre celebrava la messa nella cattedrale della capitale del Salvador.

1994Mario Vargas Llosa del Perù è diventato il primo iberico americano a ricoprire un seggio presso l’Accademia reale spagnola della lingua nel 20° secolo.

Chi è nato il 23 marzo?

1887: Juan Gris, pseudonimo di Jose Gonzalez, pittore spagnolo.

1900Erich Fromm, psicoanalista tedesco-americano.

1956José Manuel Durao Barroso, politico portoghese e primo ministro.

1957: Neves Herrero, giornalista spagnolo.

1968: Fernando Hierro, calciatore spagnolo.

1972: Nuria Roca, giornalista e conduttrice televisiva spagnola.

Chi è morto il 23 marzo?

1946Francisco Largo Caballero, politico socialista spagnolo.

1994: Giulietta Massina, attrice italiana.

2001: David McTaggart-Fraser, fondatore di Greenpeace.

2009Di: Carlos Cembrin Mora, scrittore e storico.

2011: Elizabeth Taylor, attrice anglo-americana nata nel Regno Unito da genitori americani.

2014: Adolfo Suarez, il primo presidente del governo democratico spagnolo.

2020Lucia Bosé, attrice italiana sposata con il torero Luis Miguel Dominguine.

Cosa si festeggia il 23 marzo?

Oggi 23 marzo Giornata mondiale della meteorologia.

Il tuo oroscopo del 23 marzo

I nati il ​​23 marzo appartengono al segno zodiacale Ariete

miei santi 23 marzo

Oggi, 22 marzo, Santo San Giuseppe Oriol e Ottone di Ariano.