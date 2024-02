Il leader delle BVI elogia i progressi di Caricom

“Vedo che abbiamo iniziato a raggiungere i nostri obiettivi di ottenere risultati migliori in questo campo”, ha aggiunto il leader di Al Jazeera in dichiarazioni al Dipartimento d’Informazione della Guyana, al di fuori della sua partecipazione qui alla 46a Conferenza dei Capi di Governo del blocco. .

Il presidente della British Virgin ritiene che vi sia “una maggiore sicurezza alimentare nella regione, poiché Caricom avanza nei suoi sforzi per raggiungere i suoi obiettivi in ​​molte aree”.

La CARICOM ha attribuito questi sviluppi economici “alla visione e alla leadership del presidente della CARICOM e leader della Guyana Muhammad Irfaan Ali”, che ha presieduto la sessione di lavoro della riunione ordinaria della Conferenza dei capi di governo.

“Sappiamo”, ha insistito Whitley, “che possiamo resistere agli uragani e ai disastri climatici, ma sappiamo anche che la regione può fare molto meglio in termini di sicurezza alimentare. Il potenziale e le opportunità ci sono. Sotto la guida del presidente Irfaan Ali, stiamo iniziando a raggiungere i nostri obiettivi”.

Il primo ministro Road Town ha basato i suoi criteri sulle capacità del leader della Guyana, artefice delle recenti trasformazioni testimoniate dalla Guyana, e ha sottolineato che “le Isole Vergini britanniche sono entusiaste del successo e della prosperità di questa nazione”.

Wheatley ha riconosciuto che il suo Paese ha bisogno di alleati nella regione “da un punto di vista politico, e che Caricom ha molti partner diplomatici su scala globale”, ed è per questo che i suoi leader vogliono “essere maggiormente coinvolti in alcune delle iniziative economiche in questa regione”. Comunità”.

Il Primo Ministro ha fatto riferimento all'annuncio di Irfaan Ali nel suo discorso programmatico di 2 milioni di dollari in finanziamenti per l'adattamento e la mitigazione del clima, definendolo “molto entusiasmante” perché la regione “ne ha bisogno per far avanzare il cambiamento climatico”.

Wheatley ha partecipato al business forum tenutosi a margine del vertice per esplorare le opportunità di cooperazione tra queste regioni e altre regioni del mondo, mentre domani, mercoledì, parteciperà ad un altro forum per esplorare il potenziale della regione dei Caraibi nel campo della Attività commerciale.

Il rafforzamento del mercato unico e dell'economia della regione CARICOM è stato il tema delle discussioni nel secondo giorno della 46a Conferenza dei capi di governo del blocco, che terrà la sua terza giornata di sessioni martedì e concluderà i suoi lavori domani.

