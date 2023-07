Cosa vedere sul Lago di Como? Nesso, in Italia, è un paradiso

Questa bellissima città ne è caratteristica Strade acciottolate e le loro vecchie facciate Offre pace e tranquillità ai viaggiatori che li visitano, nasconde molti luoghi magici e sconcertanti e li rende un luogo preferito per viaggiare.

Orrito de Nesso, In spagnolo Nesso Giorgio, Un bel posto creato dalla natura chiamato Le Cascate Nascoste del Lago di Como; È, molti turisti lo descrivono come magico, dove convergono due torrenti: Tuff e Nose. può essere visto da Ponte della Chivera, Un ponte di pietra; Un’altra attrazione di questo posto fantastico è che è perfetto per le persone romantiche che cercano un piano di coppia.

Passeggiare per il centro di questa piccola cittadina italiana è fare un salto nel passato, con le sue origini che risalgono all’epoca romana, le sue strade acciottolate e i suoi antichi edifici. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Costruita nel 1095, la sua struttura ha subito molte modifiche nel corso degli anni come si vede oggi.

Per gli amanti sta camminando Per chi vuole trovare un ambiente che li colleghi con la terra e la natura, il posto giusto L’antica Strata RegiaQuesta strada collega i comuni Como e Bellagio Per raggiungerlo si attraversano due torrenti che formano le cascate, permettendo una vista spettacolare sul lago.