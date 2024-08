Cos’è il fenomeno dell’improvviso aumento della temperatura stratosferica?

Già nelle prime settimane di luglio il mondo scientifico metteva in guardia su questo Riscaldamento stratosferico improvviso (noto anche come CSE o SSW). Questo fenomeno ha causato un improvviso aumento della temperatura in Antartide e, di conseguenza, un cambiamento del clima nel resto del mondo.

Nonostante si tratti di un evento che i ricercatori già conoscono bene, La cosa strana è che succede in questo periodo dell’anno.

Ora, Per la fine di agosto è previsto un nuovo riscaldamento stratosferico “potenzialmente forte”, che comincia a preoccupare gli esperti.

La conseguenza più grande sono le temperature estremamente calde, come descritto nella pagina specializzata Zona meteorologicaLa questione è È possibile che si verifichi un disturbo nel vortice polare e quindi il clima di diversi paesi dell’emisfero meridionale, come il Cile, potrebbe esserne influenzato.

Quali impatti potrebbe avere questo disturbo sul clima mondiale e, in particolare, sul Cile?

Questa è la spiegazione di questo strano fenomeno che ha avuto origine in Antartide.

Cos’è il riscaldamento stratosferico, il fenomeno climatico “potenzialmente forte” che arriverà a fine agosto

“Ci sono indicazioni che un altro improvviso episodio di riscaldamento stratosferico potrebbe verificarsi sull’Antartide alla fine di agosto”. Esperti di Zona meteorologicaUna piattaforma meteorologica australiana.

Questo è possibile “È più probabile che i disturbi del vortice polare nell’emisfero meridionale continuino fino a settembre”.

Per capire cos’è il riscaldamento stratosferico bisogna sapere Ai Poli Nord e Sud della Terra si trova quella che viene chiamata la “stratosfera polare”, che è uno strato dell’atmosfera situato da 30 a 40 chilometri sopra queste regioni.

accanto a, Vortice polare – E lui risente di questo riscaldamento – Si tratta di “una vasta area di bassa pressione e aria fredda che circonda i poli della Terra”.Come ha spiegato Ufficio nazionale per l’amministrazione oceanica e atmosferica (NOAA).

Questo vortice provoca solitamente forti ondate di freddo in diversi paesi del mondo: “Quando sentiamo aria molto fredda proveniente dalle regioni artiche sulla superficie terrestre, è probabilmente correlata al vortice polare”. Hanno confermato dall’organizzazione.

E quando si arrabbia, È comune che tutta l’aria fredda intrappolata in Antartide venga improvvisamente rilasciata e si diffonda ad altre latitudiniraggiungendo così paesi come Cile, Argentina e Uruguay.

Ora, come potrebbe l’aumento delle temperature stratosferiche interrompere il vortice polare?

La storia continua qui sotto

Di più su clima

Cos’è il riscaldamento stratosferico, il fenomeno climatico “potenzialmente forte” che arriverà a fine agosto

In inverno o in primavera, Un improvviso riscaldamento della stratosfera polare potrebbe “disturbare” e indebolire il vortice, permettendo al freddo di fuoriuscire e influenzando così il comportamento dei modelli meteorologici alle alte e medie latitudini del pianeta.

In circostanze normali, il vortice polare di solito si rafforza in inverno (Quando le temperature scendono durante i mesi bui) Poi, con l’arrivo dell’estate, la luce del sole e l’aria calda li indeboliscono.

COSÌ, Quando si verifica un aumento della temperatura stratosferica, il vortice polare diventa insolitamente debole. Il che provoca strani cambiamenti nel clima mondiale.

Ciò significa che per i paesi dell’emisfero meridionale Ondate di freddo estremo e sistemi di bassa pressione possono “sfuggire”, prolungando le basse temperature invernali.

Ciò che preoccupa il mondo scientifico è che questo improvviso aumento delle temperature non è solitamente comune in Antartide. A differenza di quanto accade nell’Artico, dove osservare questo tipo di fenomeni è più comune.

I ricercatori ritengono che il riscaldamento globale avrà probabilmente un impatto sul suo sviluppo, poiché in Antartide sono state registrate temperature record senza precedenti, che causerebbero questi fenomeni climatici.

Tanto che solo nell’ultimo mese si sono verificati due eventi di riscaldamento stratosferico: uno a metà luglio e uno all’inizio di agosto.

Ora, secondo i modelli climatici, È molto probabile che alla fine di agosto si verifichi un “terzo e potenzialmente forte periodo di riscaldamento stratosferico sull’Antartide”.

Cos’è il riscaldamento stratosferico, il fenomeno climatico “potenzialmente forte” che arriverà a fine agosto

I dati prevedono che l’aria stratosferica sull’Antartide orientale diventerà di 50 gradi Celsius più calda della media entro la fine del mese. Ciò significa che in Cile resteranno ancora almeno una o due ondate di freddo prima di iniziare a sentire il tepore della primavera, a fine settembre.

Cioè, Grazie alla vicinanza del Cile all’Antartide, è possibile percepire gli effetti di questo fenomeno in modo più rapido e intenso rispetto ad altri paesi del continente. Le zone più colpite del Paese saranno il sud e il centro-sud.

Lo dice la piattaforma specializzata in clima. meteoraQuesto fenomeno può generare una “reazione a catena” e far sì che l’oscillazione antartica – nota anche come modalità anulare meridionale (SAM) – si sposti in una fase negativa.

Questo cambiamento interesserebbe diversi paesi dell’emisfero australe, come Cile, Argentina e Uruguay: