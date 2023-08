Creative Meeting apre le porte agli studenti messicani provenienti dall’Italia | GU

“Cosa vogliamo? Incontro creativo “Aumentare l’offerta formativa di studenti, laureati o persone già operanti nel settore, con l’intenzione di trasferirsi in Italia o comunicare con il Paese attraverso un corso, una specializzazione o uno studio post-laurea”, spiega Fariba Gallardo della Camera di Commercio Italiana in Messico.

Nella sua versione 2023, l’iniziativa rimarrà pagine web Proveniente da diverse prestigiose università italiane, offre una panoramica della moda e del design, principalmente attraverso incontri faccia a faccia con attori chiave negli stessi campi in Messico. Ecco perché gli organizzatori lo definiscono un evento misto.

Le date del Creative Meeting 2023 sono dal 16 al 27 ottobre e per farne parte basta registrarsi sulla pagina ufficiale. Non ci sono costi per assicurarsi.

Gallardo spiega che le presentazioni saranno tenute in spagnolo e inglese. “Per il resto devono essere curiosi, amare la moda, il design e l’Italia, oltre ad essere interessati a conoscere meglio l’offerta formativa del Paese”, aggiunge.

Il rappresentante della Camera di Commercio italiana in Messico, che organizza l’evento insieme all’Ambasciata italiana, riconosce che gli studenti di design, arte, architettura e moda decidono di studiare principalmente in città come Parigi e New York. , Madrid e Londra.

“L’Italia è seconda o terza, infatti è la capitale della moda e dove si muove questo importantissimo settore”, conclude Gallardo.

Encuentro Creativo sintetizza che è stato creato durante la pandemia con l’obiettivo di informare e comunicare agli studenti messicani su tutta l’offerta formativa e sull’importanza della nazione europea in questo campo (moda e design).

Collaborazione universitaria

Le 10 università italiane partecipanti al Creative Meeting 2023 sono: Polimoda, Istituto Marangoni, Napa, Tomas Academy, IULM, Istituto di Moda Burgo, SPD Scuola Politecnica di Design, IET, Ruffa e Ferrari Fashion School.

Da parte messicana collaborano importanti istituzioni come l’Universidad Anahuac, il Centro e l’Universidad Iberoamericana, nonché il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane (FIDERH), un fondo federale gestito dalla Banca del Messico, la cui missione è finanziare Studio post-laurea per studenti messicani.

Encuentro Creativo 2023 si rivolge anche agli studenti Borsa di studio disponibile Dal 50 al 100% in alcune istituzioni educative italiane.

Secondo le informazioni fornite dagli organizzatori, all’edizione 2022 hanno partecipato 16mila studenti e 49 webinar. Pertanto, l’aspettativa per quest’anno è almeno quella di superare le cifre di partecipazione.

“È sempre importante raggiungere più studenti (…) L’Italia è un Paese da cui possiamo trarre vantaggio, da cui possiamo acquisire conoscenze in tutti i campi; Sono straordinari trasformatori di tutto, dai vestiti alle automobili. Il Messico ha designer e artisti incredibili, ma potremmo aver perso questo piccolo passo verso l’esportazione e l’internazionalizzazione. Quindi è qui che i due paesi si incontrano”, conclude Gallardo.

argomenti correlati