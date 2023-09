Da Tripoli è decollato il primo volo regolare della Libia per l’Italia in un decennio

Madrid, 30 settembre (Europa Press) –

Il primo volo commerciale normale dalla Libia all’Italia in un decennio è decollato da Tripoli questo sabato, a seguito di un accordo raggiunto dai due paesi quest’estate, confermato dai funzionari dell’aeroporto libico.

Secondo le informazioni raccolte dal portale Libya Update, il volo Medsky Airways MT522 è già partito dall’aeroporto internazionale di Mitiga per Leonardo da Vinci-Fiumicino a Roma. Il volo di ritorno è previsto per questo sabato.

L’aeroporto di Mitiga ha confermato che il volo segna l’inizio di una rotta regolare tra le due capitali con voli disponibili il sabato e il mercoledì.

Il primo ministro libico Abdul Hamid Dibbeh ha pubblicato sui suoi social network le foto dei viaggiatori libici che festeggiano la fine di un embargo durato dieci anni, in seguito all’arrivo dei voli libici ordinati da Roma, l’ex potenza coloniale.

Il divieto è stato adottato in risposta alla devastante crisi scatenata in Libia dopo la morte di Muammar Gheddafi nel 2011 e da allora ha diviso il Paese in due fazioni, una nella capitale Tripoli e un’altra nell’est, che guidava la Libia. per completare la confusione.