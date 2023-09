Il mercato dei trasferimenti estivi del 2024 si sta rivelando una finestra di opportunità per la Juventus Torino, che sta cercando di rafforzare la propria difesa con un acquisto esperto. Secondo Fichajes.net la Juventus ha nel mirino il difensore svedese Viktor Lindelof, il cui contratto con il Manchester United scade in quel periodo.

Sotto la guida di Massimiliano Allegri, la Vecchia Signora è concentrata ad innalzare il livello qualitativo della propria rosa in vista della prossima stagione. L’esperienza e la tenacia difensiva di Lindelof hanno attirato l’attenzione dei dirigenti juventini.

Lindelof è il gigante italiano che vuole firmare

Lindelof, il cui contratto con il Manchester United scade nell’estate del 2024, sembra rimuginare sul suo futuro nel tentativo di rimanere ai massimi livelli della competizione. In questa stagione, mentre gli infortuni affliggevano la squadra di Erik den Haag, ha collezionato sette presenze con i Red Devils e si è guadagnato delle occasioni.

L’Aia ha chiesto al Manchester United di ingaggiare un nuovo difensore centrale nei prossimi mercati, che potrebbe aprire la porta a Lindelof per lasciare il club inglese.

La Juventus, attualmente terza in Serie A con 13 punti in sei partite, ha una rosa limitata in termini di difensori centrali difensivi. L’arrivo di Lindelof aumenterà notevolmente la profondità difensiva della squadra, fornendo una solida rotazione con giocatori del calibro di Federico Gatti, Daniele Rugani e Bremer.

L’interesse della Juventus per Victor Lindelof promette di essere una storia interessante da seguire nella prossima finestra di mercato estiva, e i tifosi della Vecchia Signora saranno ansiosi di vedere se il difensore svedese diventerà un pilastro nel loro tentativo di competere più pesantemente in Italia e in Europa. Calcio.