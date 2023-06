Dalvin Cook ha detto che non aveva fretta di firmare con un’altra squadra

ESPNLettura: 3 minuti.

Il quattro volte selezionato per il Pro Bowl ha detto che avrebbe dato la priorità a un buon soggiorno per sé e per la sua famiglia nella scelta di un nuovo club.

Agente libero che torna indietro Davin Cook Martedì ha detto che non ha fretta di firmare con una nuova squadra dopo essere stato rilasciato prima Minnesota Vikings la settimana scorsa.

Apparendo in “The Rich Eisen Show”, cucinare Ha detto che avrebbe dato la priorità a “un buon soggiorno per me e la mia famiglia” e un’organizzazione che lo “apprezzi” quando decide di scegliere il suo nuovo club.

“La mia spalla si sente benissimo. Quindi è un gioco di pazienza ora a questo punto. Sto solo cercando di trovare la giusta posizione, e non penso che ci sia fretta o altro”, ha detto. cucinareche ha subito un intervento chirurgico per riparare una lacerazione del labbro lo scorso febbraio.

Nonostante il suo recente taglio da parte dei vichinghi, Dalvin Cook ha detto che ama solo il Minnesota. Immagini AP

Ha aggiunto: “Voglio qualcuno che possa farlo Davin Cook. Voglio qualcuno che mi voglia lì e mi dia la palla. Voglio solo entrare nella situazione giusta per aiutare qualcuno a vincere”.

cucinareche è stato rilasciato venerdì, ha detto di essere “pazzo” quando gli è stato chiesto se le persone della Lega lo avessero contattato.

“Gioco molto a Madden, e ho fatto un GM su Madden con mio figlio, e abbiamo giocato a cose del genere. Con quel processo nella vita reale, sembra un gioco creativo”, ha detto. “È divertente, amico. È un passo emozionante nella mia vita, e molte persone mi hanno chiamato nell’ultima settimana. Solo per contattarmi e vedere cosa ne penso, ma ci sono molte persone che mi chiamano.”

cucinare, che compie 28 anni il 10 agosto, è riuscito a iniziare ogni partita nel 2022 per la prima volta nella sua carriera, nonostante si sia separato la spalla nella settimana 3. Ma ha concluso con una media di 17,8 tocchi e 86 yard dalla linea di scrimmage a partita nello schema del nuovo allenatore Kevin O’Connellentrambi i minimi in carriera da quando è diventato un giocatore a tempo pieno nel 2019.

No ha avuto due dei sei touchdown di corsa più lunghi della sua carriera nel 2022: un touchdown da 53 yard nella settimana 6 contro Delfino di Miamie un touchdown da 81 yard nella settimana 10 contro Banconote di bufalo. In quest’ultimo, ha raggiunto una velocità massima di 21,68 miglia orarie, secondo NFL Next Gen Stats, il settimo più veloce di qualsiasi altro pilota nel 2022.

Si è precipitato per 1.173 yard la scorsa stagione, il suo quarto anno consecutivo con oltre 1.000 yard di corsa, e si è guadagnato il suo quarto invito consecutivo ai Nationals. Pentola professionale.

anche se tagliato, cucinare Martedì ha detto che “ha molto da amare”. Minnesota“.

E prima ha detto: “Hanno portato un ragazzo che non sapeva cosa aspettarsi e mi hanno avvolto”.

“Non vedo l’ora di fare questo prossimo passo nella mia vita e sarà divertente. Qualunque cosa sia.” Davin CookSanno in cosa si stanno cacciando. È chiaro e semplice. Sai cosa stai ottenendo da me, sarò un grande giocatore di squadra, un grande compagno di squadra e un bravo ragazzo nello spogliatoio. Sono pronto a tenere la roccia e aiutare qualcuno a vincere le partite”.

