ERGO diventa Official National Partner di UEFA EURO 2024 | Coppa delle Nazioni Europee 2024

La UEFA ha annunciato oggi che ERGO, uno dei maggiori gruppi assicurativi in ​​Germania e in Europa, è diventato il partner nazionale ufficiale di UEFA EURO 2024, che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Nell’ambito dell’accordo, ERGO è diventato per la prima volta l’esclusivo “partner di presentazione” del Programma Volontari UEFA con le dieci città ospitanti. Il programma accoglierà il record previsto di 16.000 volontari, che diventeranno una parte inestimabile di UEFA EURO 2024 contribuendo a più di 25 diverse aree di competizione durante il mese del torneo.

La fase di sottomissione volontaria è aperta da oggi, esattamente un anno prima dell’inizio del torneo. clic Qui per maggiori informazioni. La UEFA ha anche creato un piattaforma alla Comunità dei Volontari, che fornisce informazioni dettagliate sul volontariato in qualsiasi evento UEFA.

Il direttore del marketing della UEFA, Guy-Laurent Epstein, ha dichiarato: “ERGO è sponsor e partner a lungo termine del calcio in Germania, quindi è del tutto appropriato che diventino partner di UEFA EURO 2024. Non vediamo l’ora di lavorare con ERGO su il Programma Volontari UEFA EURO 2024, i 16.000 volontari svolgeranno un ruolo essenziale e inestimabile durante tutto il torneo nell’accogliere tutti nel paese ospitante”.

“Siamo molto lieti di collaborare con i prossimi Campionati Europei nel nostro mercato interno”, ha affermato la dott.ssa Lena Lindemann, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale del gruppo ERGO. “Utilizzeremo la nostra pluriennale esperienza nella sponsorizzazione sportiva per contribuire a presentare la Germania come paese ospitante di livello mondiale ai nostri numerosi ospiti internazionali e contribuire al successo di questo evento speciale”. Come affermato nello slogan di UEFA EURO 2024 “Uniti dal calcio – Nel cuore dell’Europa”, crediamo nel potere vincolante del calcio”.