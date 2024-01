Damian Lillard salterà la partita contro i Jazz per motivi personali

Questa sarà la terza partita che Lillard perderà in questa stagione. Ha saltato due partite all'inizio di novembre a causa del dolore al polpaccio destro.

MILWAUKEE – Damian Lillard salterà la partita di lunedì sera dei Milwaukee Bucks contro gli Utah Jazz.

Il rapporto sugli infortuni dei Bucks per la partita di lunedì elenca il sette volte NBA All-Star come indisponibile per motivi personali. Nemmeno i Bucks avranno un playmaker di riserva Cam Payne Disponibile perché rientra nel protocollo per la commozione cerebrale.

Questa sarà la terza partita che Lillard salterà in questa stagione. Ha saltato due partite all'inizio di novembre a causa del dolore al polpaccio destro.

Lillard ha una media di 25,1 punti, 6,9 assist e 4,3 rimbalzi in questa stagione, la sua prima assenza a Milwaukee da quando i Bucks lo hanno acquisito da Milwaukee. Blazer da trail Portland.

I Bucks avevano perso tre delle ultime quattro partite prima della resa dei conti di lunedì contro i Jazz, che avevano vinto quattro delle ultime cinque.