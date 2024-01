Il Primo Ministro De Bruyne è tornato

A Manchester City Ti costa un po' più del previsto. Guida IL premier League (Lo ha ottenuto solo in sette giorni al primo turno), ma di questo bisogna tenerne conto Uno dei loro migliori giocatori è rimasto in campo solo per 23 minuti. Ora Kevin è tornato De Bruyne, Chi conosci? ferito Nel Primo giorno lavorativo Si è infortunato al tendine del ginocchio e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Finalmente poteva Torno questa domenica Prima A cura di Huddersfieldnella partita che È uscito al 57' e ha fornito un assist al 74'.. Più di 150 giorni di ferie Che rappresenta l'infortunio più importante nella carriera del 32enne trequartista. Il suo ritorno è forte supporta Così lui città Possono riconquistare le loro posizioni per difendere lo scudetto.

Perché Kevin Debruyn Lui è un giocatore necessario in un gioco attrezzatura Di Guardiola. La scorsa stagione ha avuto un valore fondamentale Corre negli spazi creati da Haaland ed è il principale destinatario dei lanci lunghi abbattuti dal norvegese. I numeri indicano che la squadra non vince più con lui (70% di vittorie con il belga in campo, 71% senza di lui), ma alzano il terreno della squadra: Con De Bruyne, il City ha perso solo il 13% delle partite di Premier League E senza di lui, Il numero sale a venti%.

IL Ultima stagione, Il giocatore era con lui Il maggior numero di assist in campionato (16), con i cross più riusciti (70), i passaggi chiave (50), i passaggi in area (239) e i gol da fuori area (4).. Ma a livello storico, De Bruyne è una vera leggenda del Primo Ministro. È il leader nei passaggi chiave (299), passaggi riusciti in area (84), assist anticipati (35), passaggi anticipati (588), passaggi profondi (342), XA (81,09), occasioni da rete (250). ) e bersagli esterni all'area (26). Un giocatore molto decisivo in area, sia nei passaggi che nei tiri.

Guardiola dovrà trovare il suo ritmo, anche se è più naturale Gioca al fianco di Rodrigo al centro Dal campo o Uno dei soliti tre registi (Foden, Julian Alvarez o Bernardo Silva) Una occupazione Posizione posteriore. Al momento questi tre giocatori non possono essere sostituiti in undici squadre Cittadini, escludendo Grealish o Doku. Tenendo conto che ora è in vigore la formula di mettere un difensore centrale (Stones o Akanji) come compagno di Rodrigo Guardiola Sarà uno di quelli Problemi benedetti Molto comune nelle buone squadre.

De Bruyne, in 240 presenze in Premier League, ha segnato 64 gol e fornito 105 assist. La sua media è segnare un gol ogni 108 minuti. Un largo numero. Inoltre, in questa stagione è riuscito a salire diversi gradini nella classifica delle migliori presenze nella storia della competizione, perché Silva è avanti con 106Lampard ne ha 112, Rooney ne ha 114 e Fabregas ne ha 118 (il primo della lista è Giggs con 169).

Il centrocampista è A Logo del club. Gioca in azzurro da così tanto tempo (è arrivato nel 2015) che è diventato… Solo un giocatore di football Subordinare modello Che cos'ha? Portava lo scudo precedente Oppure era diretto da un allenatore diverso da Guardiola (Pellegrini). Una volta aggiunta un'altra presenza, eguaglierà Kompany come il quinto giocatore con più presenze nella storia del club. Ha cinque scudetti al suo attivo e la sua squadra deve vincerne un sesto. lui è qui.

