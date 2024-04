Dì addio alla metropolitana, all'apribottiglie e al cacciavite

I primi coltelli svizzeri sono stati il ​​seme di una comunità di appassionati multiutensile più vivace che mai. Sono disponibili in tutte le forme e dimensioni e alcuni hanno fino a 24 funzioni in un corpo più piccolo di una chiave inglese. La tendenza chiara sono i moschettoni carichi di funzionalità nascoste per tutti i tipi di situazioni. Gli appassionati di fai da te o di campeggio condividono la loro passione per strumenti come questi Sembra pensato per l'arrampicata, ma nasconde molto di più.

Otto Max è la versione premium del multiutensile introdotto due anni fa. Questa volta si limita alla produzione di titanio. Questo strumento raggruppa fino a 20 funzioni Diverso nella forma, imita un anello da alpinismo e non occupa più di un paio di occhiali o uno smartphone.

Come il resto dei multiutensili ad anello, la sua funzione principale è quella di fungere da collegamento per carichi pesanti. Può supportare fino a 454 kg di peso Questo modello. Si sconsiglia però di utilizzarli per l'arrampicata, piuttosto si consiglia di agganciare più borse ad un supporto fisso. È anche un buon modo per agganciare lo strumento allo zaino e tenerlo sempre a portata di mano.

Strumento multifunzione AutoMax

Otto Max si differenzia dalla versione precedente con un design più ampio e nuovi accessori come Lama in acciaio inossidabile sostituibile Con un'alta percentuale di carbonio. Se lo si desidera, può essere aggiornato a 67 strati di acciaio Damasco. Inoltre, hanno aggiunto al menu una lama per tagliare le cinture di sicurezza.

Auto Max ce l'ha Clip da tasca, rompivetro al tungsteno e righello metrico 6 cm o 2,4 pollici, la lima per unghie e la chiave pieghevole includono due dimensioni di testa e tre dimensioni di chiave esagonale (5,5, 7 e 9 mm). C'è anche un connettore a punta magnetica, compatibile con una gamma più ampia di terminali di terze parti rispetto al connettore originale.

Le sorprese non finiscono qui: salendo accanto al buco del mesquite troverai uno spelafili, una fessura segreta per riporre un piccolo oggetto e altre opzioni come Piede di porco e apribottiglie. Infine, puoi utilizzare un pannello che si illumina al buio, una funzione che molti gadget integrano, ma spetta all'utente ricaricarlo con trizio in modo che la luce risplenda.

I suoi creatori hanno messo in vendita questo multiutensile Il primo momento vale 64 euro. Questa è la fase di pre-finanziamento sulla piattaforma Kickstarter, in seguito il prezzo di questo gadget aumenterà sul mercato, ma i primi acquirenti che approfitteranno di questo pre-acquisto riceveranno il loro ordine a maggio con spedizioni in qualsiasi paese del mondo .