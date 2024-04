Starship 2 e Starship 3: versioni future del razzo più grande del mondo

Il 5 aprile, l'aereo Super Heavy B11 ha eseguito un'accensione statica dei suoi 33 motori Raptor. Ancora una volta, tutti i motori hanno funzionato come previsto, così come il sistema di protezione della pendenza ad acqua. Il B11 volerà insieme all'S29 nel quarto volo di prova del sistema Starship (IFT-4). Nello specifico, il giorno successivo, SpaceX ha pubblicato una conferenza tenuta da Elon Musk alla Starbase contenente nuovi dettagli sui piani di SpaceX (registrata dopo il lancio della missione Starlink 7-18). Musk ha annunciato che il quarto volo avrà probabilmente luogo a metà maggio. La missione IFT-4 dovrebbe essere una ripetizione della missione IFT-3 e mirerà a far sì che il veicolo spaziale sia in grado di sopravvivere al rientro e che il veicolo spaziale Super Pesante sia in grado di atterrare con precisione. Sebbene il B11 nell'IFT-4 atterrerebbe anche sull'oceano, se la precisione della manovra fosse soddisfacente, nel volo successivo, IFT-5, si potrebbe effettivamente tentare di catturare il primo stadio utilizzando i bracci di lancio della torretta Mechazilla.

Ma il momento clou del discorso di Musk è stato l'annuncio dei dettagli delle versioni avanzate di Starship 2 e Starship 3 – a volte chiamate V2 e V3 – che vorrebbe introdurre in futuro. L'obiettivo è riuscire a mettere in orbita fino a 200 tonnellate riutilizzando entrambi gli stadi. Musk aveva già commentato che la versione finale del sistema sarebbe stata più grande, ma ora abbiamo visto numeri concreti. La cosiddetta Starship 2 sarà alta 124,4 metri invece dei 121,3 metri del sistema attuale, con la Super Heavy alta 1,3 metri e la Starship 3,1 metri. La forza di lancio aumenterà da 8.240 tonnellate a 7.130 tonnellate, anche se il secondo stadio utilizzerà lo stesso numero di motori di oggi. La navicella spaziale 2 sarà in grado di mettere in orbita più di 100 tonnellate in modalità riutilizzabile. Musk ha inoltre confermato che con il progetto attuale potrebbe mettere in orbita tra le 40 e le 50 tonnellate, cifre molto lontane dalle versioni operative.

Starship 3 sarà alta 150 metri (la Super Heavy sarà di 9,2 metri e la Starship di 19,5 metri), anche se le dimensioni finali saranno sicuramente diverse. Il secondo stadio della Starship 3 avrà nove Raptor (tre per la propulsione a livello del mare e sei per il vuoto), una modifica annunciata da Musk qualche tempo fa. La spinta al lancio sarà di circa 10.000 tonnellate (!) e sarà proprio questa versione che sarà in grado di mettere in orbita bassa più di 200 tonnellate nella versione riutilizzabile. Queste versioni utilizzeranno il motore Raptor 3 (e versioni successive), che avrà una spinta da 208 a 306 tonnellate (dal livello del mare al vuoto), rispetto alla spinta dell'attuale Raptor 2 da 230 a 258 tonnellate. Inoltre, il Raptor 3 non avrà bisogno di uno scudo termico esterno come i precedenti Raptor grazie al sistema di raffreddamento integrato che integrerà.

Anche se, come abbiamo visto, SpaceX prevede di recuperare la Super Heavy quest'anno, per la nave Satr è ancora necessario dimostrare due successivi e accurati atterraggi oceanici prima di tentare una cattura, quindi Musk ritiene che non verrà tentato un secondo stadio di recupero. Con le braccia della macazilla fino al prossimo anno. A questo scopo, SpaceX avrà due rampe e due torri di lancio presso Starbase e altre due in Florida. I test di trasferimento del propellente in orbita tra i due veicoli spaziali non verranno condotti fino al prossimo anno. Ricordiamo che questa tecnologia è necessaria affinché la navicella spaziale esca dall'orbita bassa, quindi è necessaria per il modulo lunare HLS del programma Artemis della NASA, e ovviamente per i viaggi su Marte.

Nello specifico, per quanto riguarda Marte, Musk prevede che le future versioni della navicella spaziale saranno in grado di decollare fino a dieci volte al giorno durante il periodo di lancio su Marte – circa pochi mesi ogni due anni – con l'obiettivo di lanciare nello spazio 1,5 milioni di tonnellate. Orbita bassa (!), di cui 250mila tonnellate finiranno su Marte (!!) grazie a numerose navicelle spaziali. Per fare ciò, Musk mantiene da diversi anni numeri preliminari secondo i quali ogni veicolo spaziale diretto su Marte richiederebbe dai cinque ai sei voli spaziali con carburante per riempire i serbatoi. Poiché molte delle navi stellari saranno navi mercantili e non torneranno sulla Terra, in futuro saranno necessarie più navi stellari che super pesanti. Sebbene i piani per il lancio della Starship da piattaforme in mare non siano stati realizzati a breve termine, Musk continua a scommettere su questo sistema a lungo termine. E prima di andare su Marte, SpaceX potrebbe costruire la Lunar Base Alpha utilizzando i moduli lunari del programma Artemis (al momento la NASA ha i suoi piani per la base lunare, ma presumo che Musk speri che l'agenzia spaziale finisca di finanziare il suo progetto). è successo con il Pentagono e la costellazione militare Starshield). Musk prevede che ogni futuro lancio di Starship 3 costerà circa 2 o 3 milioni di dollari. Come al solito nelle presentazioni di Musk, i numeri e le date sono così sconcertanti che è difficile distinguere tra desideri e possibili piani. Viene presentata la controversia, come è consuetudine.