Djokovic ha concluso il primo con Echeverry in Australia

Lui gioca 5:50 Djokovic ha messo fine al sogno di Echeverry agli Australian Open Una vittoria impressionante per la testa di serie numero uno del mondo, 6-3, 6-3, 7-6 (2), sull'argentino, qualificandosi per gli ottavi di finale.

Con un livello davvero brutale, Novak Djokovic (primo classificato nel ranking ATP) e Thomas Echeverry (32) hanno terminato. Dopo averlo sconfitto 6-3, 6-3, 7-6 (2) in una partita emozionante. Il serbo non ha lasciato scampo al caso Per sigillare il suo passaggio agli ottavi.

Novak Djokovic saluta Tomas Etcheverry dopo la partita. Immagini Getty

Dall'inizio alla fine è stato il dominio per il 24 volte vincitore del Grande Slam. Basta rivedere alcune statistiche per vedere come si è comportato: 10 ace, nessun doppio fallo, 86% dei punti conquistati sulla prima di servizio, 34 vincenti E, cosa più sorprendente, Non gli dava alcuna possibilità di rompersi Da La Plata, che veniva dall'invio dei giganti.

Echeverri ha giocato una grande partita, infatti nel terzo set ha messo in difficoltà il belgradese spingendolo al tie-break. Comunque, Anche la buona prestazione dell'argentino non è bastata a rovinare la partita del “Joker”.

Questa è la terza volta che si affrontano e Ancora una volta la vittoria è andata agli Europei, portando il record sul 3-0. Tra loro c'è un ottimo rapporto, con Echeverri che nutre un'ammirazione particolare per Djokovic.

Djokovic difende il titolo dello scorso anno a Melbourne Park e mette in gioco il numero uno del mondo. Con questa vittoria ha raggiunto per la 24esima volta consecutiva gli ottavi di finale di uno dei quattro tornei maggiori.. Incredibile ma vero.

