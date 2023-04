Djokovic ha una via “amichevole” nell’ATP a Banja Luka

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Dopo un brutto passaggio Montecarlo Masters 1000 di Novak Djokovic (1° nel ranking mondiale), giunto solo agli ottavi di finale, tornerà in tribunale per ATP 250 da Banja Luka. In questa competizione, il serbo conosce già il tabellone principale.

Dopo il primo turno avanza prima Arrivedercinel secondo aspetterà il vincitore del duello tra di loro Luca van Asch (88 gradi) e Stanislas Wawrinka (90 gradi). Quest’ultimo, una vecchia conoscenza di L.N telaio, Con cui ha disputato un totale di 26 partite (record di 20-6 a favore di Novak).

Più tardi nel suo quartiere, ha avuto connazionali come Miomir Kecmanović o Filip Krajinović come presunte “minacce”.

Djokovic, è a Banja Luka. Immagini Getty

Il secondo seme Andrej Rublev (6°)che vedranno la loro faccia contro il vincitore della partita che si esibiranno Juan Pablo Varelas (91 gradi) e Richard Gasquet (43 gradi). Se c’è una logica in questo torneo, in finale potresti essere contro Djokovic, niente di più, niente di meno.

Lascia da parte i semi. Ci sarà anche una partecipazione argentina In Bosnia ed Erzegovina: Federico Correa, attualmente 76° classificato al mondo, farà il suo esordio contro un tennista delle qualificazioni. La sesta testa di serie Jiri Lischka o Gael Monfils apparirà al secondo turno.