Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro 2022: Presio

Se qualcuno sa creare entusiasmo quando si tratta di nuovi modelli, è Ducati. Se non ci credi, vai sul web Anteprima mondiale Ducati Dove lanceranno ogni due settimane Notizie di cui possiamo godere nel 2022. In questo secondo capitolo, Ducati è andata dritta al cuore dei più nostalgici con il nuovo Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO.

Questa nuova versione dello Scrambler Ducati è pensata per rendere omaggio alla storia del motore bicilindrico raffreddato ad aria che da cinquant’anni serve il marchio. Per celebrare questo, lo Scrambler 1100 Tribute PRO è dotato di un feeder Nuovo colore giallo ocra, vecchio disegno e tutto al prezzo di 14.290 euro.

Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro: un tributo a 50 anni di storia

Il motore bicilindrico raffreddato ad aria è stato visto per la prima volta su una Ducati 50 anni fa, in particolare in Ducati 750 GT 1971. Per questa occasione, Borgo Panigale decise Rendiamo omaggio a questo famoso motore Introducendo nella sua gamma il nuovo Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO.

Per fare ciò, il produttore italiano decorò il suo nuovo telaio nel famoso giallo (Giallo Ocra) con cui dipinse le sue moto all’epoca. Per impostarlo ulteriormente, utilizza anche il simbolo . Logo Ducati degli anni ’70 Progettato da Giugaro più ruote nere che completano il look degli anni ’70. E non possono mancare altri dettagli di stile come gli specchietti tondi o la sella marrone con cuciture speciali.

Tuttavia, il suo motore non ha cambiato nulla rispetto alla generazione precedente. Continua a usare lo stesso Motore bicilindrico a “L” raffreddato ad aria da 1.079 cc E la dolce distribuzione di sua sorella, Scrambler 1100 ProÈ in grado di generare 86 cavalli e una coppia massima di 88 Nm. Grazie al design di questo meccanismo, la spinta viene prodotta già da pochi giri, il che rende questa bici molto piacevole e maneggevole.

Anche per quanto riguarda la parte del corso, non notiamo differenze, utilizzando un telaio multitubo in acciaio e un attacco manubrio in alluminio a doppio braccio. Per il commento, Ducati ha utilizzato uno strumento affidabile Forcella Regolabile Invertita Firmata Marzochi davanti e un monoammortizzatore Kayaba progressivo nella parte posteriore. Una combinazione che rende l’intera macchina molto agile.

Per la frenata usa una Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO sulla ruota anteriore Due dischi freno semiflottanti ad attacco radiale Quattro pistoni monoblocco da 320 mm. Mentre sulla ruota posteriore abbiamo un disco singolo da 245 mm con un unico pistone flottante, entrambi firmati Brembo.

In termini di apparecchiature elettroniche, l’intera gamma Scrambler 1100, incluso il Tribute PRO, ha lo standard ABS in curva e Ducati Traction Control (DTC) Per una guida sicura in ogni situazione. I modelli sono inoltre predisposti per essere dotati del Ducati Multimedia System (DMS), che permette di collegare un telefono cellulare alla moto tramite Bluetooth, mentre di serie una presa USB sotto la sella.

prezzo in spagna Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO costa 14.290 euro. Gli ordini possono ora essere inoltrati, con le prime unità che arriveranno nelle concessionarie il prossimo novembre. Come nota finale, vi ricordiamo che l’intera gamma Scrambler 1100 (inclusa la bellissima Tribute PRO) è disponibile in una versione da 35 kW per i possessori di patente A2.

Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO 2022 – Scheda tecnica