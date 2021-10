Come beneficiano le banche statunitensi in tempi post-pandemia?

La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente le tasche di milioni di americani, causando un’impennata della disoccupazione e il fallimento di migliaia di piccole e medie imprese.

Tuttavia, le misure del governo volte ad attutire il colpo economico hanno abbassato i tassi di interesse, il che ha portato a una straordinaria ripresa del mercato azionario, che ha creato le persone più ricche del paese. crescerà anche la sua fortuna.

I professionisti del settore bancario suggeriscono che uno degli asset più sani oggi è prodotti di credito, in particolare i prestiti per la gestione patrimoniale. “Alla fine dello spettro con un patrimonio netto elevato, i prodotti di prestito sono stati molto sani, e questo si vede in società come Morgan Stanley, dove i saldi dei prestiti per la gestione patrimoniale sono aumentati di oltre il 30% anno su anno”. Raccontare Reuters Devin Ryan, Analista Titoli JMP.

Giganti finanziari come Morgan Stanley, JP Morgan e Bank of America questa settimana hanno registrato una crescita a doppia cifra dei saldi e dei ricavi di entrambi Prestiti di gestione patrimoniale.

Nello specifico, sono stati raggiunti i saldi dei prestiti di gestione patrimoniale di Morgan Stanley 121 miliardi di dollari, il 33% in più rispetto allo scorso anno.

Merrill Lynch Wealth Management, una sussidiaria di Bank of America, ha annunciato i suoi guadagni Record di 4,5 miliardi di dollariUn aumento del 19% rispetto al 2020, mentre i saldi dei prestiti sono cresciuti del 10% fino a raggiungere i 133 miliardi di dollari.

Allo stesso modo, l’attività di gestione patrimoniale di JP Morgan ha registrato una crescita dei ricavi del 21%, con $ 4,3 miliardiMentre i prestiti medi sono aumentati del 20% rispetto al 2020.

secondo Rapporto Dal Boston Consulting Group, la ricchezza finanziaria globale è salita a Record di 250 trilioni di dollari Nel 2020, aumentare la domanda di gestori patrimoniali, aumentare il valore degli asset in gestione e renderli più attraenti per i clienti da prendere in prestito. Nel complesso, infatti, l’attività di gestione patrimoniale delle grandi banche statunitensi ha registrato un’ottima performance nel terzo trimestre del 2021.