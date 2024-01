Suggerimenti per proteggere i dati sensibili dei clienti

Nel contesto della Giornata mondiale della protezione dei dati personali, vi presentiamo alcuni suggerimenti che le aziende dovrebbero seguire per rafforzare le proprie operazioni di sicurezza informatica.

Gli utenti sono sempre più consapevoli L'importanza della protezione dei dati. IL DigitalizzazioneLui Aumento del tempo su InternetE anche La diffusione degli attacchi informaticifacendoci essere così Più cauto al tempo di Fornitura di dati Nella rete.

Secondo uno studio condotto da IAPP, l'Associazione Internazionale dei Professionisti della Privacy, infatti, il 68% dei consumatori di tutto il mondo Abbastanza o molto preoccupato per la propria privacy online E lo ha deciso il 67%. Non acquistare online per motivi di privacy.

Ciò spiega l'A Ansia crescente Dagli utenti, che non dovrebbero passare inosservati, dalle aziende, che dovrebbero Rafforza le tue operazioni di sicurezza informatica garantire Protezione dati Dai loro clienti.

Sicurezza informatica.jpg Sicurezza informatica: come migliorare la protezione dei dati dei clienti Lui 28 gennaio È celebrato “Giornata mondiale per la protezione dei dati personali”Dove specialisti ed esperti in Sicurezza informatica Mirano a sensibilizzare sull'importanza di proteggere i dati divulgati Internet. In questo senso, gli specialisti di WatchGuard condividono alcuni suggerimenti che le aziende dovrebbero implementare Migliorare la protezione dei dati Dai tuoi clienti: