Lionel Messi vuole conquistare il mondo con il suo profumo: che odore ha?

Dopo aver vinto la Coppa del Mondo FIFA ed essere stato nominato più volte miglior giocatore del mondo, Lionel Messi Ora ho deciso di lanciarne uno Linea di profumi.

Il nuovo brand della star argentina è Profumo Messi È stato presentato a Miani il 23 gennaio, nell'ambito della fiera Cosmoprof North America, dedicata al settore dei prodotti di bellezza.

Il nuovo profumo di Messi: che odore ha?

Alla presentazione della collezione di fragranze Lionel Messi hanno partecipato influencer che hanno provato la prima fragranza e hanno espresso le loro opinioni. Jeremy Fragrance, uno dei maggiori YouTuber del settore, lo ha elogiato e ha affermato che profuma di “Fresco, pulito ed emozionante“.

Nel frattempo, Theo Spica, rappresentante di DSM-Firmenich, il marchio che produce la fragranza, ha dichiarato a Latam Cosmetics che Messi Ha avuto grande partecipazione e interesse nel determinare le caratteristiche del profumo secondo il suo desiderio. Come rivelato, questo processo ha richiesto circa 12 mesi.

“Molti degli ingredienti di questa fragranza provengono da tutto il mondo, ad esempio nella produzione lì Cardamomo frescoChe proviene anche da allevamenti del Centro America Foglie di melo E Cipresso selvatico, da alcune parti d'Europa. Nel cuore delle note, una delle sostanze più preziose è la radice iris, che viene dalla Francia. “È un tono bellissimo che lo rende molto morbido”, ha detto Spica, aggiungendo che contiene anche delle note a riguardo Legno e pelle Sullo sfondo, inoltre, il nuovo profumo di Messi è classificato come “Ambery Fougere”.

marchio commerciale Profumo Messi È in fase di promozione iniziale, perché il prezzo della prima fragranza non è stato ancora annunciato e, come previsto, altri lanci arriveranno in seguito per completarlo.

I calciatori entrano nel mondo dei profumi

Lionel Messi non è la prima star ad entrare nel mondo dei profumi. Cristiano Ronaldo, il suo rivale storico negli stadi spagnoli, dispone di un'ampia gamma di fragranze. Anche questo è il caso David BeckhamOggi è azionista del club Inter Miami, dove Messi brilla.

Nel frattempo, nelle profumerie argentine puoi trovare il profumo Emiliano “Debo” MartinezPortiere della nazionale argentina. È un profumo di produzione nazionale che racchiude nelle sue caratteristiche olfattive note marine, pompelmo, mandarino, alloro e legno di guaiaco.