È facile da installare e la NASA lo sta già utilizzando

Di fronte a estati sempre più calde, con un aumento dei decessi legati al caldo del 128% in Spagna, aria condizionata È la risorsa più comune ed efficace a cui rivolgersi in questi periodi. Ma, Richiede un grande dispendio di energia e, in molti casi, genera gas inquinanti. Negli ultimi anni ingegneri, designer e architetti hanno iniziato a cercare alternative, come isolare gli edifici o ridurre il calore nelle città. Le idee possono provenire da qualsiasi luogo, anche dallo spazio stesso.

L’esplorazione dello spazio è stata per decenni fonte di ispirazione e sviluppo tecnologico e, oltre ad aiutare gli esseri umani a comprendere meglio l’universo, ha reso più semplice la vita sulla Terra. L’ultimo è Sistema di filtraggio creato per le astronaviChe ora vengono utilizzati per convertire i condizionatori esistenti in macchine più efficienti, nonché per pulire l’aria dall’inquinamento.

È stato inventato dall’ingegnere Rond Rasheed Tecnologia Helix Micra Quando lavoravo alla NASA. Dopo aver creato una propria azienda e averla adattata alle esigenze del terreno, può essere applicata nei condizionatori da tetto o esterni esistenti. I suoi benefici sono notevoli: Promette il 50% in meno di consumo energetico grazie alla filtrazione dell’aria primaria.

Dalla NASA a casa tua

Rawand Rasheed è l’amministratore delegato di Helix Earth Technologies, uno studente di dottorato in ingegneria meccanica presso la Rice University ed ex dipendente della NASA quando ha sviluppato la tecnologia. Ha co-fondato l’azienda con Brad Hosick, un imprenditore di altre quattro iniziative e una laurea in astrofisica.

L’unità Helix Micra sviluppata dal duo è una macchina aggiuntiva che può essere collegata al sistema di climatizzazione RTU o DOAS esistente nell’edificio. È responsabile della riduzione dei livelli di umidità nell’aria prima di consentirne il passaggio nel condizionatore e il raffreddamento. in questo modo, Riduce fino all’80% il carico energetico degli impianti di climatizzazionespiega Rond Rasheed, il fondatore dell’azienda. Ciò significa un funzionamento più efficiente ed economico del sistema di climatizzazione già installato.

Tecnologie della Terra Helix

“La nostra unità plug-in è 10 volte più piccola del condizionatore a cui è collegata, consuma meno energia di un asciugacapelli, si ammortizza in tre anni, dura dai 15 ai 20 anni ed è più facile da manutenere rispetto a un condizionatore. Condizionale,” Lo conferma l’azienda.

L’origine di questa tecnologia è nel pericolo di incendi nello spazio. All’interno delle astronavi, dove i vigili del fuoco non possono venire in soccorso, lLa lotta antincendio viene effettuata utilizzando acqua nebulizzata di dimensioni micrometriche. Una volta passato il pericolo è necessario ripristinare tutta l’acqua che è stata spruzzata.

Esempio di filtri Helix Micra

Laboratori Greentown

Ecco perché è stato sviluppato Un filtro in grado di catturare queste minuscole goccioline senza la necessità di parti in movimento. Questa tecnologia, inizialmente progettata per lo spazio, è diventata una soluzione terrestre. La tecnologia Helix Micra cattura le gocce d’aria dirigendole attraverso canali a spirale.

Mentre l’aria si muove attraverso le ventole, le forze centrifughe spingono le goccioline verso i bordi. Il filtro in spugna assorbe quindi le goccioline attraverso un’azione capillare.

Se implementato su larga scala, Helix Earth Technologies lo afferma La sua tecnologia è in grado di ridurre le attuali emissioni globali di anidride carbonica del 2%. Allo stesso tempo, risparmiando 100 miliardi di dollari nel consumo energetico.

Altri usi

Come per altre applicazioni dell’Helix Micra, Rashid afferma che la sua invenzione cattura il carbonio e filtra gli inquinanti in un “modo radicalmente diverso” rispetto ai processi attuali e con un ingombro molto ridotto. Oltre a ridurre la creazione di gas serra con energia pulita e nuovi processi produttivi, Esiste un ramo della ricerca che si concentra sulla ricerca di opzioni per pulire l’atmosfera Dell’inquinamento che è già stato generato e che continua ad essere emesso.

Elica terrestre-Omicrono

Alcune fabbriche o industrie hanno già scelto Stazioni di conversione dove viene raccolta l’anidride carbonica emessa Si trasforma in pietra ed è in grado di catturare 4.000 tonnellate di anidride carbonica. Due anni fa, un team di scienziati ha proposto di creare Impianto di climatizzazione Che funziona allo stesso tempo per catturare l’anidride carbonica e pulire l’aria.

Ora alcuni dispositivi sono dotati di filtri per pulire le case dall’inquinamento e dagli allergeni, ma questo non è niente in confronto a ciò che è necessario per disinfettare la maggior parte delle aree urbane. I filtri Helix Micra possono essere progettati per catturare l’anidride carbonica Goccioline liquide chimicamente attive introdotte nel flusso d’aria Che contiene anidride carbonica. Questo liquido ricco di inquinamento viene quindi trattato per rimuovere lo sporco. Il fluido viene successivamente riutilizzato per il ciclo successivo.

Stampa 3D dei filtri Helix Micra

Rawand Rasheed (LinkedIn)

Ad esempio, lo dice l’azienda La sua soluzione sarà più efficiente e più semplice di quella della torre Pietra Nova in Texas. Il sistema di cattura dell’anidride carbonica da 109 metri è progettato per sequestrare circa 1,4 milioni di tonnellate di gas serra ogni anno. Da parte sua, Helix Earth Tech ritiene di poterlo sostituire con un tubo di 12 metri di lunghezza e 2 metri di diametro grazie alla sua tecnologia.