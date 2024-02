È già la terza azienda più preziosa negli Stati Uniti e la quarta azienda più preziosa al mondo

NVIDIA è diventata una delle aziende di maggior valore al mondo per le sue prestazioni nella produzione di chip AI, superando Google nel processo ma ancora molto indietro rispetto alle principali aziende tecnologiche.

Il logo Nvidia.

NVIDIA è stata nelle notizie di recente Per vari motivi. Il produttore di schede grafiche ha recentemente rivelato come utilizzerà l’intelligenza artificiale per accelerare la produzione di nuovi chip AI continuando a fornire nuove schede grafiche. In definitiva, questo è (per ora) il principale modello di business dell'azienda.

Secondo L'informazione è apparsa su The VergeOggi NVIDIA non fa notizia a causa dei progressi compiuti nel settore delle schede grafiche. Nemmeno per sviluppare nuovi tipi di chip che faciliterebbero molti compiti da ora in poi. Nvidia è la novità al suo valore netto di mercatoche è cresciuto notevolmente di recente.

NVIDIA sta rivalutando il suo approccio al pieno boom dell'intelligenza artificiale

Secondo i media, il produttore di chip merita questa cifra pazzesca $ 1,83 trilioni. Sì, hai letto bene, trilioni. Ha superato il valore di Google di appena un punto, diventando la quarta azienda con la capitalizzazione di mercato più alta nel boom dell’intelligenza artificiale, dietro Microsoft, Apple e Saudi Aramco.

In questo campo, come dicevamo all'inizio dell'articolo, NVIDIA è un'azienda Produzione di chip H100. Questo chip alimenta i principali modelli linguistici oggi in uso, tra cui ChatGPT e la maggior parte dei progetti di intelligenza artificiale di Microsoft, Meta e Amazon.

Paradossalmente, le aziende che la precedono nella classifica sono i suoi maggiori clienti E allo stesso tempo coloro che vogliono rovesciarlo Stanno cercando di creare la propria versione del chip H100. Tuttavia, secondo i media, NVIDIA sarà prossima a presentare il suo successore H200 nel prossimo futuro. Secondo il produttore, questo chip supererà l'H100 in ogni area.

In effetti, solo Nvidia Un investimento da 30 miliardi di dollari In un modulo dedicato ad aiutare altre aziende a creare i propri chip AI. In questo modo il produttore di Santa Clara garantisce di essere coinvolto anche nei chip AI della concorrenza, anche se non direttamente. D'altra parte, Intel e AMD stanno lavorando sulle proprie soluzioni, che potrebbero essere un serio concorrente dell'H200.

