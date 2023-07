“È un giovane assetato e frettoloso.”

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha descritto il suo omologo cileno Gabriel Boric come a “Il giovane assetato e lo Speeder”senza esperienza di appuntamenti internazionali, a causa delle sue aspre critiche all’invasione russa dell’Ucraina durante il vertice UE-CELAC tenutosi a Bruxelles.

A Contrariamente a Lula, che ha incentrato il suo messaggio al vertice sull’Ucraina per chiedere la cessazione delle ostilità e condannare il sostegno militare degli alleati a Kiev, Borik ha sottolineato che “quello che sta accadendo in Ucraina è un’inaccettabile guerra di aggressione imperialista in cui il diritto internazionale viene violato, e capisco che la dichiarazione congiunta sia vietata oggi perché alcuni non vogliono dire che si tratta di una guerra contro l’Ucraina”.

Ha visto anche che”Oggi UcrainaMa domani potrebbe essere ognuno di noi…

Quei commenti hanno fatto arrabbiare il presidente brasiliano, che ha descritto il leader cileno come un giovane inesperto.



Presidente del Cile, Gabriel Boric, a Lione, Parigi (Francia). foto EFE

“Di fretta”

“È possibile che la non abitudine a partecipare a questi incontri renda il giovane ancora più assetato, Più frettolosoPoi si confronta ricordando di aver agito con ansia alla sua partecipazione al vertice del gruppo di lavoro nel suo primo mandato.

Riguardo alla guerra, ha aggiunto, “non tutti sono d’accordo con noi, e non tutti hanno lo stesso impulso o la stessa visione”. Non ha spiegato quale fosse questo impulso, ma gli analisti ritengono che se gli aiuti militari a Kiev e le sanzioni contro la Russia cessassero, come suggerisce il leader del Partito dei lavoratori, Mosca vincerà immediatamente la guerra.

In ogni caso, Lula ha indicato di aver parlato con altri Paesi della regione e con Cina e Indonesia con l’obiettivo di creare un gruppo di isolamenti. “Capace di convincere Russia e Ucraina Quella pace è il modo migliore”.

Sulle condizioni per porre fine al conflitto, ha indicato che “il ritiro fa parte dell’accordo di pace… Dopo la fine della guerra, dobbiamo sederci a un tavolo e discutere”.

Borik ha detto: “Non mi sento offeso, mi sento molto calmo, le volte che ho avuto l’opportunità di parlare con lui (Lola) ho avuto la migliore impressione, siamo della stessa famiglia politica e oggi possiamo avere sfumature su questa questione, ma la posizione del Cile è uno dei principi”, riferendosi alla forte condanna del Cile per l’invasione russa.

Non è la prima volta che entrambi i leader si identificano come di sinistra Appaiono differenze.

differenze

In un vertice dei capi regionali a Brasilia, a maggio, convocato privatamente dall’autocrate del presidente chavista del Brasile Nicolás Maduro, Boric si è unito all’opinione critica di Uruguay e Paraguay per sottolineare che comprovate violazioni dei diritti umani in quel paese non dovrebbero essere accettate. E che la sinistra non può essere una scusa per queste violazioni.

Invece, Lula osserva che queste denunce sono un aneddoto e il record che il suo consigliere per le questioni internazionali, Celso Amorim, gli disse dopo un viaggio a Caracas che il paese funzionava come una vera democrazia.

A Pochi giorni dopo quell’incontro, Maduro ha costretto alle dimissioni i vertici del Consiglio elettorale nazionale, l’organo che dovrebbe sovrintendere allo svolgimento e alla consegna delle elezioni presidenziali previste per il prossimo anno. controllo dell’entità per sua moglie e il vicepresidente Celia Flores.

ore Di questo passo, è certo che la squalifica di 14 anni della principale leader dell’opposizione, María Corina Machado, abbia tolto ogni legittimità alle elezioni.

Fonte: ANSA, EFE e AFP

PB