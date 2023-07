“Una nuova foglia gira” – DW – 19/07/2023

“Non permetteremo che questo vertice abbia luogo Unione EuropeaRalph Gonsalves, presidente di St. Vincent e Grenadine, responsabile della presidenza ad interim della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, ha affermato che -CELAC è stato un incontro sull’Ucraina.Silaco).

E a quanto pare non è stato così, sulla base degli accordi siglati – memorandum d’intesa politici firmati con El Salvador, Ecuador e Honduras, energia, con Argentina e Uruguay, e uno sulle materie prime con il Cile – e 45 miliardi di euro di progetti di cooperazione annunciati dalla presidente von der Leyen al business summit, che ha preceduto il vertice politico.

Preoccupazione, non condanna

“Il dovere è finito, si è voltata una nuova pagina”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel presentando la dichiarazione congiunta, sottolineando di aver elaborato una “dichiarazione ambiziosa” che è stata firmata integralmente da 59 capi di Stato e di governo su 60. Il Nicaragua, rappresentato dal suo ministro degli Esteri, non ha accettato il paragrafo richiamato Ucraina. Devi ricordarti di sostenere NicaraguaE Cuba E Venezuela La Russia ha fatto dubitare ad alcuni settori politici europei della sua presenza al vertice. Fonti europee hanno spiegato prima dell’incontro che l’incontro è stato tra due blocchi, e ognuno invia inviti ai propri membri.

Foto di famiglia del vertice dell’Unione europea e della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, a Bruxelles. Foto: UE/Dati Bindu

Sebbene l’Ucraina non fosse l’unica questione da discutere nell’incontro bilaterale regionale, era indubbiamente importante per gli europei convincere i paesi dell’America Latina e dei Caraibi a “condannare con la massima fermezza possibile la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina” – come si legge nella bozza di dichiarazione proposta dalla diplomazia europea. Ma, in effetti, è stato annunciato che i paesi della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici – con il presidente del Brasile, Lula da Silva, non sono giunti a una tale posizione per condannare Lula da Silva.

I negoziati sulla dichiarazione congiunta sono durati diverse ore, fino ad arrivare alla sentenza: “Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per la guerra contro l’Ucraina, che sta causando enormi sofferenze umane e aggravando la fragilità esistente nell’economia globale”.

più ricettivo?

“E’ stato un vertice importante per l’America Latina ei Caraibi, e l’Europa riconosce le nostre proposte”, ha dichiarato soddisfatto il presidente dell’Argentina. Alberto Fernándezil paese la cui presidenza ad interim della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (2022) ha iniziato a organizzare il vertice di Bruxelles.

Oltre al fatto che gli europei hanno preso atto che i paesi dell’America Latina e dei Caraibi si sono dichiarati zona di pace, anche la sovranità sulle isole Malvinas ha un posto nella dichiarazione: “L’Unione europea prende atto della posizione storica della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi basata sull’importanza del dialogo e del rispetto del diritto internazionale nella risoluzione pacifica delle controversie”.

sulle materie prime

Per quanto riguarda le materie prime e gli accordi che l’Europa ha cercato per garantirne l’approvvigionamento, “abbiamo concordato per la prima volta di discutere un meccanismo per porre fine all’estrattivismo”, ha annunciato Fernandez, riferendosi agli investimenti europei, che saranno assegnati secondo i piani inclusi nell’iniziativa Global Gateway, per creare valore aggiunto per le materie prime nel continente americano.

“Non permetteremo ulteriori saccheggi delle nostre risorse naturali”, ha sottolineato il presidente boliviano Luis Arce in forum alternativi. A questo proposito, e facendo riferimento a una risoluzione delle Nazioni Unite, la dichiarazione riconosce che “il pianeta Terra ei suoi ecosistemi sono la nostra casa” e che “Madre Terra” è un termine comune in vari paesi e regioni.

Clima, debito e narcotraffico

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto, a conclusione del People’s Summit, l’incontro alternativo parallelo al vertice ufficiale: “Due mondi stressati, nella loro diversità, si sono incontrati”, riferendosi agli effetti del cambiamento climatico causato dalla mano dell’uomo, “Ciò che inizia a definire i conflitti nel mondo è la crisi del capitalismo stesso”, riferendosi agli effetti del cambiamento climatico, che è causato dalla mano dell’uomo, e questo “ucciderà anche il” capitalista “.

A questo proposito, l’Unione europea e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici si impegnano a seguire da vicino lo sviluppo di diverse iniziative, come le proposte al vertice su un nuovo patto finanziario globale, dove il presidente colombiano ha presentato la sua proposta di conversione del debito per l’azione per il clima. D’altra parte, il documento ricorda ai paesi sviluppati il ​​loro impegno a contribuire con 100 miliardi di dollari all’anno per finanziare l’azione per il clima nei paesi in via di sviluppo.

Così, con una tabella di marcia che prevede il prossimo incontro, a Bogotà nel 2025 – quando la Colombia assumerà la presidenza della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, i Capi di Stato e di governo si sono impegnati, tra l’altro, a rafforzare la cooperazione nella sicurezza dei cittadini contrastando la criminalità organizzata in tutte le sue forme. “È giunto il momento di passare dalle buone intenzioni ad azioni concrete”, ha sottolineato Chiomara Castro, presidente dell’Honduras, il Paese che presiederà la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici nel 2024.

(cp)