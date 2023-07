Diaz-Canel chiede all’Ue relazioni “più eque” con i Caraibi in un vertice che ha bocciato l’embargo

Miguel Diaz-Canel ha chiesto di costruire “relazioni migliori” sulla base di quello che il regime cubano definisce “dialogo rispettoso” senza “ipotesi”. Al terzo vertice tra l’Unione Europea e il Gruppo degli Stati latinoamericani e caraibici, che ha annunciato di sostenere la fine del blocco imposto dagli Stati Uniti all’Avana.

L’agenzia di stampa ufficiale cubana ha riferito che il presidente cubano ha affermato durante la sessione plenaria dell’evento, iniziata lunedì a Bruxelles, che “i principi di uguaglianza sovrana e non ingerenza negli affari interni degli Stati devono essere rispettati in ogni circostanza”.

“rispetto Il diritto inalienabile di ogni Paese a determinare il proprio sistema politico, economico e sociale, senza imporre presunti modelli culturali, democratici e dei diritti umani.lo ha formulato.

Diaz-Canel ha affermato che le politiche fiscali dell’UE continuano a porre “ostacoli allo sviluppo dell’America Latina e dei Caraibi” e ha chiesto soluzioni a problemi come il debito estero e la migrazione.

“L’unica alternativa all’attuale tumulto internazionale è un ordine mondiale più cooperativo, giusto e solidale.E ha aggiunto Diaz-Canel nel suo intervento, pubblicato integralmente sul sito del ministero degli Esteri del regime.

L’Unione europea e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, escluso il Nicaragua, si sono pronunciate martedì a favore della fine dell’embargo La situazione economica, commerciale e finanziaria degli Stati Uniti al governo di Cuba e l’inclusione dell’Avana nell’elenco degli stati sponsor del terrorismo “ostacola le transazioni finanziarie internazionali” dell’isola, ha riferito EFE.

Nella stessa linea della risoluzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2022, 27 membri dell’Unione Europea e 32 membri della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi includono un punto nelle loro conclusioni riguardo “ La necessità di porre fine all’embargo economico, commerciale e finanziario contro CubaHanno espresso la loro “opposizione a leggi e regolamenti che hanno un’influenza trascendentale”.

“il nuovo Designare Cuba come stato sponsor del terrorismoI 59 firmatari della Dichiarazione finale del vertice Ue-Celac, riunitisi per due giorni a Bruxelles, hanno aggiunto che mantenere la lista, e mantenerla nella lista, ha introdotto ostacoli alle transazioni finanziarie internazionali con l’isola.

Il Nicaragua non ha firmato la dichiarazione finale del vertice a causa delle contraddizioni sull’inclusione di un punto in cui i due blocchi hanno espresso la loro “profonda preoccupazione” per la “guerra contro l’Ucraina”.

Nel suo discorso alla sessione plenaria del verticeDiaz-Canel ha ringraziato la “posizione solida” sia dell’America Latina e dei Caraibi che dell’Unione Europea nel respingere il divieto e l’inclusione del suo regime in quello che ha descritto come “un elenco fraudolento e idiosincratico di stati che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo”.

In un’intervista con EFE, il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, aveva previsto ore prima che i negoziatori avrebbero concordato una “clausola eccellente” sulla questione.

senza entrate

Diaz-Canel e l’entourage del regime hanno convocato il vertice con i rifiuti di gruppi di esuli che hanno protestato. Al suo arrivo a Bruxelles, martedì hanno ripetuto le loro dichiarazioni di protesta. Tornano a Cuba senza alcun vantaggio economico.

Diaz-Canel incontra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, critico nei confronti della situazione dei diritti umani a Cuba. L’incontro è stato breve e ha incluso un fallimento diplomatico per il regime comunista, secondo il portale infobae.

Il sito argentino ha sottolineato che “l’account Twitter ufficiale gestito dal team di comunicazione di Scholz non ha fatto menzione dell’incontro bilaterale con il dittatore cubano, e non c’era menzione su Twitter del Centro di informazione tedesco per l’America Latina, che ha riprodotto – con testi e immagini – gli incontri del cancelliere tedesco con Alberto Fernandez e Lula da Silva”.

Diaz-Canel non ha prestato attenzione al deliberato silenzio diplomatico di Berlinoe ha pubblicato un tweet personale come se ci fossero rapporti instabili tra il suo regime dittatoriale e il governo democratico guidato da Schulz.

“Affermiamo il desiderio di approfondire il dialogo politico, nonché l’interesse a rafforzare ed espandere le relazioni economiche, commerciali e di cooperazione in settori di interesse comune”, ha affermato. sui loro social network.

Diaz-Canel si è anche vantata sullo stesso social network di altri incontri con il ministro degli Esteri messicano, Alicia Barcena, e con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk.

“Un bell’incontro con @aliciabarcena, cancelliera della sorella Messico. Sosteniamo l’interesse e il sostegno per continuare a promuovere un’agenda di lavoro bilaterale e regionale, che contribuisca a rafforzare la cooperazione e l’accordo a beneficio dei nostri popoli e dei popoli della regione”, ha scritto.

“In un incontro con @volker_turk, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ho sottolineato il desiderio di continuare a rafforzare i rapporti di cooperazione con l’@UNHumanRights Office e i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, sulla base di un dialogo rispettoso e costruttivo”, ha affermato in un altro messaggio.

Lunedì Diaz-Canel è entrato nella sede del Consiglio europeo a Bruxelles con altri capi di stato e politici europei, mentre Un gruppo di attivisti cubani in esilio ha manifestato contro di lui nella stessa città.

Ad un certo punto della protesta si è verificato uno scontro tra una parte della delegazione ufficiale a sostegno del regime, che sventolava le bandiere del 26 luglio, e gli esuli che protestavano. Gli attivisti cubani si sono opposti ai sostenitori filogovernativi con gli slogan “Abbasso la dittatura” e “Abbasso Diaz-Canel”.

Nonostante la chiamata di Amnesty International in una lettera aperta Indirizzando i leader presenti al vertice ad affrontare le questioni più urgenti in materia di diritti umani che i due continenti devono affrontare oggi, l’incontro si è concluso senza affrontare la questione.

Questo martedì, gli eurodeputati dei gruppi di destra, estrema destra e liberali del Parlamento europeo e i leader dell’opposizione cubana hanno chiesto ai leader dell’Unione europea e della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) di condannare le dittature latinoamericane e aumentare la pressione sul regime cubano, secondo EFE.

In una conferenza stampa, l’attivista cubano per i diritti umani e la democrazia Rosa Maria Paya ha esortato i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea a “promuovere e sostenere” le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo che condannano la repressione dei diritti umani a Cuba.Curare gli interessi del popolo cubano.

“Le dittature rispondono solo alle pressioni”, ha commentato Baia, che ha rifiutato la presenza di Diaz-Canel al vertice Ue-Celac, ritenendola “moralmente inspiegabile”.

“Consentire ai cubani repressivi di diventare mediatori tra la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) e l’Unione europea pone l’Europa in un enorme svantaggio”. avviso.

“Il regime cubano è la porta d’accesso alla Russia e alla Cina in America Latina, ed è l’alleato di Vladimir Putin nella guerra di aggressione contro l’Ucraina”, ha detto Paya.

Per questo motivo, il deputato spagnolo José Ramón Boza lo ha difeso La politica dell’Ue nei confronti di Cuba “deve essere attentamente rivista con un obiettivo in mente: rafforzare l’opposizione in modo che il dittatore possa essere eliminato”.

Boza ha indicato che Pedro Sanchez, il cui governo detiene la presidenza semestrale di turno dell’Unione europea, ha la “responsabilità” per i 27 paesi di condannare la violazione dei diritti umani a Cuba nelle conclusioni che saranno adottate questo martedì al termine del vertice tra i due blocchi.

“Se il vertice non include una condanna dei regimi dittatoriali di Cuba, Nicaragua e Venezuela, lo considererei un vertice fallito”, ha detto Antonio López-Esturiz, membro del Parlamento europeo.