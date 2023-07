Radio L’Avana Cuba | Panama presiede l’Organizzazione marittima internazionale

Arsenio Dominguez

BRUXELLES, 18 luglio (RHC) In uno dei terzi vertici tra UE e CELAC, Panama è stato eletto presidente dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), una responsabilità che spetta all’architetto Arsenio Domínguez.

Domínguez assume così il Segretariato Generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per il periodo 2024-2027, approvato nella riunione parallela della riunione dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea (UE) e del Gruppo degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac).

A proposito di questa elezione, il Presidente della Repubblica, Laurentino Cortizo, che ha formalizzato la candidatura dell’istmo con il motto: “Prendi l’iniziativa per un futuro unito e migliore”, ha scritto su Twitter che come nazione marittima è un onore e un giorno storico che Domínguez guidi quell’organizzazione.

Hanno spiegato che il funzionario attualmente lavorava come direttore del dipartimento per la protezione dell’ambiente marino presso l’Organizzazione marittima internazionale, dopo essere stato responsabile del dipartimento amministrativo e capo dello staff, quindi ha il percorso e l’esperienza necessari per questa posizione.

Panama ha gareggiato in queste elezioni per il Segretariato Generale dell’IMO contro paesi come Turchia, Dominica, Kenya, Finlandia e Cina.

Con sede a Londra (Regno Unito), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove la cooperazione tra i paesi e l’industria dei trasporti per migliorare la sicurezza e prevenire l’inquinamento marino. (Fontana:PL)