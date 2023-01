EA Play Pro è il modo più economico per giocare a survival horror

Remake di Spazio morto Si è rapidamente guadagnato un posto tra i giochi più votati del 2023. Sì… siamo appena all’inizio dell’anno, ma non c’è dubbio che il lavoro di EA Motive si distingua molto più di quanto ci aspettassimo, con solide rivisitazioni di un gioco abbiamo visto su Xbox 360 e PS3 15 anni fa. Quindi se vuoi giocare il nuovo spazio morto Per meno di $ 15… Sei fortunato!

Remake di Dead Space su EA Play Pro

Sicuramente conosci EA Play su Xbox e PlayStation, perché è un servizio che ci permette di giocare gratuitamente (con un abbonamento attivo) a tutti i giochi di Electronic Arts per 10 ore. Bene, questo servizio è migliore su PC perché funziona in modo molto simile a Game Passma visualizza le versioni Eccellente Di tutti i giochi pubblicati da EA.

EA Play Pro ti offre l’accesso giornaliero a tutti i giochi di Electronic Arts su PC con un abbonamento annuale o mensile. Così puoi gioco Remake di Spazio morto Paga solo 149 pesos messicani o meno di $ 15; Con la possibilità di eseguire la versione Di lusso con il DLC In esclusiva e senza vincoli di orario. Puoi anche pagare un importo Abbonamento annuale a soli $ 999 pesos messicani…molto più economico di un nuovo gioco!

L’abbonamento EA Play Pro funziona con giochi come FifaE Bisogno di velocità Quanto a campo di battagliaquindi è conveniente per te ottenerlo annualmente se questi titoli fanno parte di cestino di base Come faccio giocatore. anche, Puoi rinunciare in qualsiasi momento tu voglia… anche se perderai l’accesso ai giochi disponibili.

Secondo, I membri di EA Play Pro ottengono uno sconto del 10% sull’acquisto di un gioco digitaleNel caso tu voglia solo provare un po’ Remake di Spazio morto Quindi assicurati il ​​tuo acquisto per sempre. L’unica cattiva notizia è che EA Play Pro è esclusivo per PC.

Remake di Spazio morto Requisiti del computer

Prima di pagare per un anno di EA Play Pro… assicurati che il tuo PC esegua Dead Space

Se hai intenzione di giocare Remake di Dead Space con EA Play Pro Dovresti prendere in considerazione i requisiti di cui il tuo computer ha bisogno per questo gioco:

Remake di Spazio morto Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore (AMD): Ryzen 5 2600x o equivalente

Ryzen 5 2600x o equivalente Processore (Intel): Core i5 8600 o equivalente

Core i5 8600 o equivalente memoria: 16 gigabyte

16 gigabyte Scheda grafica (AMD): RX 5700 o equivalente

RX 5700 o equivalente Scheda grafica (Nvidia): GTX 1070 o equivalente

GTX 1070 o equivalente DirectX: Scheda grafica compatibile con DirectX 12 o equivalente

Scheda grafica compatibile con DirectX 12 o equivalente Requisiti per la connessione a Internet: 320 kbps o superiore

320 kbps o superiore Spazio su disco rigido: 50GB

Remake di Spazio morto requisiti consigliati