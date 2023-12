Eagles vs Seahawks sostituisce Chiefs vs Patriots per la settimana 15 MNF

La modifica evidenzia come gli Eagles guidati da Jalen Hurts (10-1) siano saliti allo status di élite nella NFL quando si tratta di programmazione

Foxboro, Massachusetts. — IL NFL Ha apportato la sua prima modifica a “Monday Night Football” espannunciando giovedì che la partita della settimana 15 tra Capi di Kansas City E il Patrioti del New England È stato escluso a favore dell’andata Filadelfia Eagles contro il Seattle Seahawks.

Il cambiamento riflette quanto sono caduti i Patriots, una volta favoriti in prima serata ma finora 2-9 in questa stagione. festa Patrioti contro il Teste La partita si giocherà ora domenica 17 dicembre al Gillette Stadium di Foxboro.

A sua volta, il cambiamento evidenzia come farlo le aquile (10-1) guidato da Jalen fa male È salito allo status di élite NFL Quando si tratta di programmazione. Sarà la sesta partita degli Eagles in prima serata e arriverà una settimana dopo la loro visita Cowboy di Dallas Domenica sera.

A Seahawkssarà la loro terza partita in prima serata in quattro settimane, la quarta della stagione, e includerà una vetrina per due dei principali candidati Defensive Rookie of the Year: il tackle difensivo della squadra le aquile, Jalen CarterE l’angolo Seahawks, Devon Witherspoon.

Questo è il primo anno in cui la lega ha aggiunto la possibilità di modificare le partite di Monday Night Football in qualsiasi momento tra le settimane 12 e 17. Il termine per una decisione sulle partite di lunedì è 12 giorni prima del calcio d’inizio.

E anche giovedì NFL Ha annunciato ufficialmente la sua tripletta sabato 16 dicembre.

IL Vichinghi del Minnesota Loro visitano Cincinnati Bengals; IL Pittsburgh Steelers Loro visitano Indianapolis Colts; E il Denver Broncos Viaggiano per confrontarsi Leoni di Detroit. Ogni partita verrà trasmessa su NFL rete.

Brady Henderson di ESPN ha contribuito a questo rapporto.