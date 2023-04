Ecco come appaiono le fioriture della California dallo spazio, ecco i posti migliori per guardarle dalla Terra: NBC 7 San Diego

La super fioritura avviene in California questa primaveraGrazie all’inverno molto umido che la California meridionale ha vissuto quest’anno, che è stato particolarmente benefico per le piante, in particolare i fiori di campo.

Il 6 aprile A.J L’Operational Terrestrial Imager-2 della NASA Sul Landsat 9, sono state scattate immagini satellitari confrontando il deserto dell’aprile 2022 del Carrizo Plain National Monument, a ovest di Bakersfield, con uno in fiore. Il superbloom si trova in tutto il Golden State, dove le immagini della NASA mostrano l’impressionante trasformazione della Terra.

L’immagine è stata scattata il 6 aprile dall’Osservatorio della Terra della NASA.

Secondo gli ecologisti dell’Università della California, nel deserto di Anza-Borrego, ci sono state 10 fioriture giganti separate in quattro decenni dopo inverni con precipitazioni superiori alla media. Gli effetti dell’inverno piovoso di quest’anno sembrano anche giovare alle piante della zona.

Il paesaggio inquietante della California è uno spettacolo raro causato dalla perfetta combinazione di precipitazioni e temperatura. Finché il tempo rimane giusto, i residenti e i visitatori della California meridionale possono godere di un’esplosione di colori in uno dei seguenti luoghi:

Parchi dove puoi vedere Super Blooms nel sud della California

Parco statale di Chino Hills: Questo parco è il più vicino a Los Angeles, a 35 miglia dal centro, e i visitatori sono incoraggiati a cercare i fiori lungo il vicino Bane Trail e il Bane Ridge Trail. Secondo il dipartimento di giardinaggio, le fioriture di quest’anno includono Canterbury, le campane della scuola, il lupino di Brooke e il papavero della California.

Riserva di Poppy Antelope Valley: A ovest di Lancaster, questa collina ospita Poppy Cam. Le piste di Poppy Reserve stanno appena iniziando a sfoggiare i rosa accesi delle filarie e i gialli vibranti delle distese di campi dorati. Nelle prossime settimane sono attesi altri papaveri. I posti migliori per vederli sono l’Antelope Trail North Loop e il Kitanemuk Vista Point.

Area ricreativa dello stato di Onyx Ranch Nella parte orientale della contea di Kern: Jawbone Canyon si trova a est di Bakersfield e continuerà a fiorire il prossimo mese.

Parco statale del Red Rock Canyon: Anche a est di Bakersfield, Hagen Canyon, Iron Canyon e l’area intorno al centro visitatori di questo parco sono in fiore per un altro mese. I fiori includono il dente di leone del deserto, il prezzemolo del deserto o selvatico e le ancelle rosse, così come gli alberi di Joshua e il fucus.

Riserva naturale dell’alce di Toul: Questa riserva naturale si trova a sud-ovest di Bakersfield e attualmente presenta grandi macchie di fiori di giacimenti auriferi e filare in fiore. E anche il tulle di alce lì cresce le sue corna.

Parco statale del deserto di Anza Borrego: Situato tra San Diego e il Salton Sea, Anza-Borrego è il più grande parco statale della California. I visitatori possono vedere le restanti dune di sabbia e i girasoli del deserto lungo il lato orientale dell’Henderson Canyon Trail all’estremità nord del parco e la colomba della sabbia a giugno.

Il colonnello Allensworth State Historic Park: Situato a nord-ovest di Bakersfield, i campi di oro giallo in questo parco sono in fiore e potrebbero durare un altro mese, secondo il California Parks Department.

Attraversa una gola sabbiosa, avvicinandoti a una vetta coronata di girasoli del deserto. Montagne maestose e possenti cieli di Borrego fanno da sfondo.



Splendide distese di sabbia, coperte di sabbia rosa a est di Borrego Springs sull’autostrada S-22, vicino al Mile Marker 31.



I denti di leone del deserto sono in fiore lungo DiGiorgio Road, insieme al profumo dei fiori di agrumi nell’aria.



Cicoria del deserto con piccoli centri rossi.



Fiori di campo in fiore: verbena di sabbia, dente di leone del deserto, girasole del deserto e minuscolo fiore bianco di popcorn.



Venere – Verbena di sabbia e girasole del deserto, al Mile Marker 31 lungo la S-22, a est di Borrego Springs.