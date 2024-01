Echeverry manda i Giants in Australia: prima Murray, ora Monfils.

Lui gioca 5:52 Ancora un passo: Echeverry vince e prosegue verso nord, a Melbourne Per la prima volta in carriera è arrivato terzo agli Australian Open: 6-4, 6-4, 6-4 su Gael Monfils.

argentino Thomas Etcheverry (n. 32 del ranking ATP) continua a farsi strada tra gli esperti del tennis. In questa occasione, sta cercando il terzo round Campionato Open d'AustraliaHa recitato in un'emozionante partita contro il francese Gael Monfils (76). Dopo due ore e tredici minuti, l'incontro si è svolto 6-4, 6-4, 6-4, entrando per la prima volta in quella fase della competizione periferica.

Tomás Etcheverry avanza al terzo turno in Australia. Immagini Getty

Il giocatore, nato a La Plata 24 anni fa, ha vissuto due grandi momenti nel torneo del Grande Slam che apre l'anno, battendo due giocatori esperti dell'ATP Tour. Nel primo turno degli Australian Open 2024, ha sconfitto lo scozzese Andy Murray (44) 6-4, 6-2, 6-2, qualificandosi per la seconda volta consecutiva al secondo turno della competizione.

Più tardi, cercando di raggiungere il terzo turno per la prima volta in carriera, ha aperto una partita difficile con uno dei tennisti più abili degli ultimi decenni: Gael Monfils. Lo stesso Echeverry, parlando con ESPN Tennis al termine del match, ha ammesso che il confronto con il francese è stato più complicato del primo a causa della presenza del pubblico francese.

Giorni fa, La Plata è atterrata al Melbourne Park senza precedenti vittorie nell'Oceanic Tour. Il panorama però è cambiato al momento giusto e nel posto giusto. Nel prossimo turno potrebbe affrontare la sfida di incontrare un altro giocatore storico: Novak Djokovic (1°). Per fare questo, il serbo dovrà superare uno scontro con il locale Alexei Popyrin.

