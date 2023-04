Ed Sheeran sorprende un musicista di strada per cantare con lui “Eyes Shut” al musical

nonostante Ed Sheeran Ora è una superstar globale, le sue origini sono molto umili e ricorda sempre che non ha mai sognato di raggiungere un livello così alto quando lavorava. Forse per questo l’interprete inglese non vuole perdere quel legame con gli artisti che hanno il business più complesso del pianeta: cantare per attirare l’attenzione delle persone che passano per le stazioni della metropolitana, per le vie dello shopping…

Durante un decennio della sua carriera musicale, l’inglese ci ha lasciato abbondanti esempi di questo: suonare per strada, dare concerti improvvisati per un piccolo pubblico… L’ultimo l’abbiamo visto questa settimana sui social network quando ha sorpreso qualcuno cantando. con lui occhi chiusi

Ed Sheeran e Mike Yung, questo è il nome dell’interprete sorpreso nella metropolitana di New York noto per aver attraversato America’s Got Talent, ci hanno regalato un bellissimo momento virale. L’artista lo ha incontrato tramite TikTok, dove di solito carica tutti i suoi video che coprono le canzoni di successo del momento.

Entrambi si sono sciolti in un abbraccio quando si è reso conto che lo stesso cantautore lo stava cantando insieme a lui. Senza fermarsi a cantare per i passanti, entrambi hanno condiviso un momento speciale che si è concluso con la consegna di due biglietti per lo spettacolo che si sarebbero esibiti in città.

È chiaro in questo video che Ed Sheeran non si ferma. A un mese dall’uscita del suo nuovo album in studio, Il cantante presenta le sue nuove canzoni poco a poco e in forma vocale. Dopo aver pubblicato Eyes Closed to the World, la prima canzone che ha scelto dal suo nuovo album in studio – (Subtract) che ha messo fine al quintetto di simboli matematici, è il turno delle sue prime canzoni: La barca è acqua salata.

Al momento fa godere i suoi concerti al pubblico americano, ma come promesso durante una delle nostre ultime interviste con lui, il tour mondiale si fermerà in Spagna nel 2024: “Abbiamo in programma di andare in Spagna nel 2024. So che suona come molto tempo ma il tour.. Fondamentalmente potrai goderti il ​​meglio del Tour perché a quel punto tutto sarà ben provato.

Ora conosci i musicisti di strada del nostro paese: Ed Sheeran potrebbe cercarti sulle reti…