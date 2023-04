I candidati di Masterchef denunciano la “scarsa igiene” dei casting

‘MasterChef’ è una delle star dei programmi televisivi spagnoli, Le polemiche continuano una dopo l’altra. Dopo aver appreso del massiccio avvelenamento subito da 44 delle 70 persone che hanno preso parte all’ultimo lotto del locale, molti richiedenti ora denunciano la “scarsa igiene” delle fusioni. ‘Giornale’ Questo giovedì raccoglie molte testimonianze che metterebbero in discussione la mancanza di controllo alimentare a questo punto.

È il caso di Joaquin, un giovane apparso nel cast cinque anni fa. Eravamo circa 80 candidati, ognuno con la propria targa. C’era zuppa di pesce e frutti di mare. L’ho cucinato alle cinque del mattino a Malaga e il giudice l’ha assaggiato solo dopo l’una del pomeriggio. È tanto tempo.” “Una signora anziana ha portato un’insalata russa, probabilmente con maionese fatta in casa. Sono state almeno quattro ore e mezza senza refrigerazione”.Aggiungere.

Il certificato di Noelia è molto simile. Non controllavano nulla. In effetti, mi sono preoccupato e ne ho parlato con un collega. Dava la sensazione di poter introdurre qualcosa di avvelenato o qualche tipo di ingrediente che era in cattive condizioni e rovinarlo. Nessuno ti ha chiesto niente, nemmeno che prodotti hai usato. Ci sono state persone che hanno usato uova, che possono portare alla salmonellosi, o pesce, che può contenere anisakis.

Allo stesso modo, non ho portato il mio piatto in frigo. Alcune persone hanno portato frigoriferi o una custodia di plastica, ma io ho portato i miei strumenti normali. È vero che la rappresentazione è stata a dicembre, Ma non hanno alcun controlloNoelia dice.

Avvelenamento di massa

Queste storie arrivano pochi giorni dopo che l’utente Erin ha riferito cosa è successo durante una registrazione del 19 gennaio all’Oceanogràfic di Valencia. “La notte successiva sono dovuto andare al pronto soccorso per fare un’iniezione di Primperan in modo da poter smettere di vomitare. Ho perso 5 chili in tre giorni”.Pubblicato sui suoi social network. Da parte sua, il ministero della Salute ha confermato che i sintomi dei 44 feriti erano quelli della gastroenterite: vomito e diarrea.

Da parte sua, Shane Iberia, il produttore responsabile del programma “MasterChef”, conferma che si tratta di “un caso davvero eccezionale in questi undici anni del programma in Spagna”. “Un programma in cui la priorità assoluta è garantire l’assistenza nutrizionale delle persone interessate”Hanno detto anche loro.