Data di uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo sulla serie Netflix con Gabriel Basso

Il primo grande scoppio su Netflix quest’anno dovrebbe tornare nel 2024

Primo grande successo Netflix Nell’anno 2023 lo era “Agente notturno”, una serie da cui nessuno sembrava aspettarsi molto e che ha finito per diventare una delle serie più viste dell’intera storia della piattaforma. Tuttavia, non abbiamo nemmeno dovuto aspettare che ciò fosse confermato per adattare il romanzo di Matteo Quirk È stato rinnovato per una seconda rata.

Ora è il momento di rivedere Tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione di The Night Agent. Ovviamente ci sono ancora molte incognite da sciogliere, ma aggiorneremo costantemente questo articolo per includere tutte le novità annunciate.

l’appuntamento

L’idea iniziale con cui la serie è stata venduta a Netflix era che ogni stagione raccontasse una nuova storia, anche se questo è qualcosa che non è scolpito nella pietra e può essere cambiato. Tuttavia, cosa Sì, lo ha chiarito Sean Ryan È che nelle parti future del “Night Agent” vorrei rispondere a queste domande: cosa significa che Peter è un Night Agent? Dove sta andando? Ora che Rose è tornata in California per cercare di riprendere la sua carriera nella tecnologia, dove sono rimasti Peter e Rose?

Ciò che è chiaro è che deve essere una storia completamente nuova, dal momento che il libro originale non ha ancora un sequel. Per ora, l’unica cosa certa è che Peter lascerà Washington per la sua nuova missione.

Quando va in onda su Netflix la premiere della seconda stagione di “The Night Agent”?

La piattaforma ha chiarito che avrà luogo la premiere della seconda stagione di “The Night Agent”. Nell’anno 2024, senza fornire ulteriori dettagli in merito. Ovviamente, sarebbe necessario fare attenzione a un potenziale sciopero degli scrittori che potrebbe rallentare il processo e finire per ritardare la serie fino al 2025 se la cosa continua più a lungo di quanto vorrebbero entrambe le parti.

cast ed eroi

L’unico sicuro è Gabriele Basso Come Peter Sutherland, il grande protagonista di The Job. Inizialmente l’idea di ogni nuova stagione è quella di avere qualche personaggio in più della stagione precedente, ma in questo caso ci sono altri due personaggi il cui ritorno sembra probabile. Da un lato, Lucien Buchanan Come Rose Larkin per dare almeno una sorta di chiusura alla sua relazione con Peter. ad un altro, Ben Cotone Nei panni di Gordon Wick, il losco uomo d’affari che ha assunto Ellen e Dale nella prima stagione per togliere di mezzo tutti quelli che davano fastidio.

chiaramente, La seconda stagione avrà bisogno di molti nuovi personaggiTuttavia, Netflix deve ancora confermare eventuali acquisti per la prossima puntata degli episodi di “The Night Agent”.

Trailer, locandina e foto

Al momento, le riprese della seconda stagione non sono iniziate, quindi non ci sono ancora immagini di ciò che accadrà nella serie Netflix.

