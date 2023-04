Maca Carrido ha criticato Eduardo Verastegui dopo il suo commento anti-gay

Maca Carriedo ha attaccato Eduardo Verástegui sostenendo che doveva rivolgersi alla Chiesa cattolica (Foto: instagram/eduardoverastegui/maca_online)

Dopo Eduardo Verastegui È diventata una tendenza sui social network per i suoi deplorevoli commenti sulle persone della comunità Lgbt+Molte celebrità si sono espresse contro. Maca Carryopartner del programma Adela Micauno dei personaggi che decide di confrontarsi con l’ex membro del gruppo Cairo.

In un’intervista al programma Il pettegolezzo non è comel’autista ha sbattuto dentro Eduardo Verastegui. Perché anche lei fa parte della comunità Lgbt+ La sua dichiarazione è stata dura e schietta.

Maka lo ha sostenuto Verastegui Era ignorantemente omofobo e ha spiegato perché le sue affermazioni contro i gay erano completamente sbagliate.

“Penso che Eduardo Verastegui È una persona molto ignorante, ma molto ignorante che ha bisogno di essere consapevole del mondo in cui vive. La sua omofobia non gli permette di vedere. La maggior parte delle vittime di abusi sono donne. E questo abuso è commesso da uomini etero. Penso che abbia bisogno di capire questi piccoli dettagli”, ha spiegato l’autista.

Maka Carriido ha commentato che la dichiarazione dell’ex membro del Cairo era assolutamente necessaria per rimanere aggiornati (Screenshot: YouTube/La Saga)

Ha anche detto che per parlare di questi problemi, Eduardo Verastegui Doveva mettere gli occhi su istituzioni con le quali simpatizzava, come la Chiesa cattolica.

“E se vuoi parlare di abusi sui minori da parte degli uomini, per esempio, allora dovrai parlare degli atteggiamenti che c’erano nella chiesa, in quell’istituzione che entrambi sostengono, giusto?”

Nello stesso modo, Maca Carryo La sua teoria del perché Verastegui Ha quelle opinioni sulle persone gay. L’ospite ha detto: “La persona ignora la propria omofobia interiore, probabilmente perché non può essere libera”.

Inoltre, ha attaccato l’attore, dicendo che tutti i suoi atteggiamenti provenivano da un’esigenza lavorativa, spiegando: “Per me è quello che Eduardo Verastegui. È un po’ un ipocrita e penso che abbia visto anche una grande opportunità di affari da parte degli ultraconservatori perché ci sono un sacco di soldi là fuori, giusto? È stato in grado di realizzare un film a favore della vita, ad esempio, e ha raccolto molti soldi per realizzarlo ed è stato in molti cinema.

Il conduttore ha spiegato che Eduardo Verastegui ha un problema di omofobia (Foto: instagram / maca_online)

Per non lasciare alcun dubbio nella sua opinione su questo argomento, collega Adela Mica Commenta che nonostante gli atti di odio che possono essere letti sui social network, non è senza confini e la società è sempre più concentrata sul miglioramento e lo sviluppo del rispetto e dell’empatia per le minoranze e i membri della società Lgbt+.

Ha commentato: “Fortunatamente, l’incitamento all’odio, anche se all’improvviso pensiamo che stia crescendo molto, ha i suoi limiti e oggi le persone ottengono più informazioni”, affermando in seguito che tutte le cose che Eduardo Verastegui ha detto riguardavano la necessità di rimanere presenti.

“Penso che stia prendendo misure disperate. Beh, ha già fatto di tutto per far parlare di sé, giusto? Essendo omofobo penso che resista a non essere dimenticato e per un po’ non sarà dimenticato, ma non per il giusto motivi”, ha detto Maka Carryedo.

Verastegui di solito attacca la comunità LGBT. Reuters/Henry Romero

Maca Carryo Si unisce al gruppo di celebrità che si sono opposte ai commenti dell’ex membro del gruppo Cairoche ha ripetutamente criticato la società Lgbt+ e la donna. Sui social network, i netizen si sono presi la responsabilità di definirlo omofobo e di essere qualcuno con inquietanti discorsi di odio.

Maca Carryo Mi sono avvicinato alla società Lgbt+ Quando ha rilevato il programma più cracker, un reality show in cui le drag queen messicane mettono in mostra i loro talenti e abilità, e la loro sesta stagione è in pre-produzione. Sebbene all’inizio la sua partecipazione non sia stata ben accolta dai fan, ha gradualmente guadagnato il loro affetto.