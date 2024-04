Effettua e rispondi a chiamate di testo con Galaxy AI – Samsung Newsroom Italy

Con la funzione “Chiamata SMS” è possibile sapere di cosa si tratta prima di parlare con l'interlocutore; Oppure fai un'intera conversazione solo tramite SMS

Nell'ambito dei suoi continui sforzi per fornire esperienze utente migliorate, Samsung sta introducendo la funzione “Chiamata di testo” come parte del set di funzionalità Galaxy AI. Utenti di stringhe Galassia S24, Galassia S23 dispositivi pieghevoli, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 È possibile accedere alla funzione.

A differenza delle chiamate vocali tradizionali, questa funzionalità AI consente agli utenti di effettuare e rispondere alle chiamate tramite messaggi di testo. Per fare ciò, l'utente deve prima attivare la funzione accedendo all'opzione “Chiamata SMS” disponibile nel menu “Impostazioni chiamata”.

Dopo l'attivazione, la funzione sarà disponibile per l'utilizzo da parte dell'utente. Per fare ciò, l'utente seleziona semplicemente l'opzione “Call Assistant” quando riceve o effettua una chiamata e seleziona la funzione “Chiamata di testo”.

Utilizzando il comando specificato verrà dettato un messaggio automatico a chi sta chiamando o ricevendo la chiamata. La conversazione può poi essere avviata nel modo che l'utente preferisce, attraverso risposte automatizzate o anche scrivendo cosa vorrebbe dire a chi si trova dall'altra parte della linea, fornendo una forma di comunicazione più flessibile che si adatta alle diverse situazioni .

Un esempio pratico di come è possibile trarre vantaggio dalla funzionalità SMS Call in situazioni in cui non è opportuno effettuare o ricevere una chiamata vocale, come ad esempio in ambienti rumorosi o durante riunioni. Invece di interrompere ciò che sta facendo per rispondere alla chiamata, l'utente può scegliere di inviare un breve messaggio di testo per trasmettere ciò che vorrebbe dire in modo pratico ed efficace.

Inoltre, la funzione “SMS Call” può essere un'opzione interessante per chi riceve molte chiamate e vuole sapere di quale argomento parlare prima di rispondere alla chiamata in arrivo. Come nel caso, ad esempio, delle chiamate al servizio clienti, ai call center o alle chiamate da numeri sconosciuti.

