El Alpine de Alonso ya tienecha de presentazione

Tras AlphaTauri, llega el turn de Alpine. El fabricante francés con sede en enstone ha elegido el día de hoy para hacer público cuándo celebrara su evento di presentazione de cara a la temporada 2022. El equipo de Fernando Alonso e Esteban Ocon se riserva el próximo dia 21 de febrero, justo una semana después de la fecha elegida por los italianos.

Alpina A522

Se trata por el momento de la fecha más tardía elegida entre los seis equipos que ya la han hecho pública, e más cercana a la fecha clasica que se hubiera elegido en prime cualquier otro año teniendo en cufeenta de la tenda que 23 jornada de test de è pretemporanea. giorno 21 presentazione, giorno 22 un pequeño filming day, e giorno 23, test ufficiale; l’agenda classica.

También alpino le ha puesto nombre a su próximo vehículo; A522, seguendo la linea temporada iniciada con la A521 estrenado la pasada temporada, cuando la struttura cambia su nombre de Renault a Alpine.

Los de Enstone è stato utilizzato per la comunicazione di un corto video in cui sono stati visualizzati gli esempi di immagini della fabbrica e hanno avuto l’effetto di condividere un’emozione con Esteban Ocon, che probabilmente è stato pubblicato nella fabbrica realizzando sessioni di.

Con los de Laurent Rossi, que aún no han annunciato sustituto per Marcin Budkowski ni per Alain Prost, ya son seis los equipos que han anunciado fecha, quedando vacante la de Mercedes, Red Bull, Haas y Williams.

Tampoco hay pistas sobre el patrocinador dell’attrezzatura tras semanas de rumorología con BWT e il colore rosa, anche se sabe que volverán e contar con Sean Bull Design per la decorazione del monoplaza, mismo diseñador gráfico Acargado 21 del.

Rumbo una prova di sconfitta

Los test de pretemporada se diviso este 2022 en seis días. Tres de ellos tendrán lugar en Barcelona, ​​​​a puerta cerrada, sin televisión, tiempos ni público en algo que la Fórmula 1 ha catalog como shakedown. Los tres últimos, en el golfo pérsico, sí contaran tanto con televisión como con tiempos oficiales, e los aficionados localis que lo deseen podrían acercarse hasta el circuito pues ahí el acceso sí será libre ha generi que mediraque controverso tra gli appassionati que esperaban con ansias el momento de ver los F1 de 2022 ya en pista.

