Elenco dei telefoni Samsung Galaxy aggiornati ad Android 14

Controlla questo elenco per verificare se il tuo cellulare Samsung riceverà l'aggiornamento ad Android 14 e come installarlo.

Decine di telefoni e tablet Samsung sono stati o saranno aggiornati ad Android 14 // Foto di Christian Collado

Se possiedi un cellulare o un tablet Samsung Galaxy e non sai se verrà aggiornato ad Android 14, puoi scoprirlo a colpo d'occhio in questa guida. Per aiutarti, li abbiamo raccolti tutti Dispositivi Samsung che hanno confermato l'aggiornamento ad Android 14Oltre alla spiegazione Quando riceverai la nuova versione? E Quali passaggi dovresti seguire per installarlo?. In breve, esaminiamo i dettagli più importanti del rapporto tra il telefono Samsung Galaxy e Android 14.

Samsung è uno dei produttori che offre il miglior supporto per i suoi dispositivi, motivo per cui alcuni dei suoi smartphone hanno iniziato la migrazione ad Android 14 mesi fa e, nella maggior parte dei casi, questa versione di Android Viene fornito con One UI 6, l'ultima versione del livello di personalizzazione di Samsung. Entrambi includono nuove funzionalità come Opzioni di personalizzazione, miglioramenti della sicurezza e aggiornamenti delle app Una fotocamera del genere che vorrai sicuramente divertirti.

Telefoni Samsung che verranno aggiornati ad Android 14

Le novità in arrivo sul tuo cellulare Samsung con One UI 6 e Android 14 sono davvero tante e varie. Ad esempio, la nuova versione porta Pannello notifiche aggiornatocon accesso diretto alla barra della luminosità e alle notifiche.

Tastiera inclusa Nuovo design delle emoji, mentre le app Meteo, Galleria, Fotocamera e Calendario offrono miglioramenti sia in termini di funzionalità che di prestazioni. Inoltre, One UI 6 e Android 14 segnano anche l'arrivo di nuove opzioni di personalizzazione e di un widget Condividere i contenuti è più semplice. Tutto questo, e molto altro, sarà disponibile Sui seguenti telefoni e tablet Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

SamsungGalaxy S23+

SamsungGalaxy S22+

SamsungGalaxy S21+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S23FE

Samsung Galaxy S21FE

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05s

SamsungGalaxy A04s

SamsungGalaxy A04e

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

SamsungGalaxy M33

Samsung Galaxy M23 5G

SamsungGalaxy M13

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi/5G

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi/5G

Samsung Galaxy Tab S9+ Wi-Fi/5G

Samsung Galaxy Tab S8+ Wi-Fi/5G

Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi/5G

Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi/5G

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Samsung Galaxy Tab S7 FE

SamsungGalaxy Tab S6 Lite

SamsungGalaxy Tab A9+

SamsungGalaxy Tab A9

SamsungGalaxy Tab A8

SamsungGalaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Tab Attivo 4 Pro

Samsung Galaxy Tab Attivo 4 Pro 5G

In questo elenco troviamo modelli presenti sul mercato da diversi anni, il che lo indica La politica di supporto Samsung è davvero buona. Tuttavia, è ufficiale che alcuni dispositivi Samsung non verranno aggiornati ad Android 14. Ad esempio, puoi dimenticarti dell'aggiornamento se possiedi alcuni modelli della famiglia Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A71 o Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Come aggiornare il tuo cellulare Samsung ad Android 14

Aggiornare il tuo cellulare Samsung all'ultima versione disponibile di One UI e Android è molto semplice. probabilmente La stazione ti avviserà L'aggiornamento è disponibile Tramite avviso. Se non ricevi alcuna notifica puoi procedere all'aggiornamento del sistema operativo Seguendo questi passaggi:

Apri l'applicazione Impostazioni Sul tuo cellulare o tablet Samsung. Entra nella sezione “aggiornamento del sistema“. tocca “Scarica e installa“.

Dopo pochi minuti, il download di Android 14 sarà terminato e questa nuova versione sarà installata sul tuo dispositivo Samsung. La cosa più naturale è che devi farlo Riavviare il terminale per completare l'installazione, ma non ci vorrà molto più tempo.

Quando verrà aggiornato il tuo cellulare Samsung ad Android 14

A differenza di Xiaomi e dei suoi telefoni che eseguono l'aggiornamento Android 14, Samsung pubblica un calendario ufficiale Ciò consente ai suoi utenti di sapere quando i loro dispositivi verranno aggiornati alla nuova versione di Android. Puoi fare riferimento a questo calendario Sul sito ufficiale Samsung Ed è davvero utile.

Questo documento, ad esempio, ce lo fa sapere Samsung Galaxy S23 ha ricevuto l'aggiornamento a novembre 2023, per essere una delle prime stazioni a farlo. Inoltre, ci mostra anche che il Samsung Galaxy A54 5G verrà aggiornato nel mese di febbraio, mentre altri modelli come il Samsung Galaxy A33 5G o Il Samsung Galaxy A04 dovrà attendere ancora qualche settimana.

