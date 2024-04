Matrox Video espande la sua gamma di schede SMPTE ST 2110

DSX LE5 D25 LP e DSX LE6 100GbE si aggiungono alla gamma NIC Video Matrox Per ottimizzare il flusso di lavoro IP nei settori Pro AV e Broadcast.

Carte Nick Matrox Video DSX LE5 e XMIO5 ST 2110 Ora sono integrati da modelli a bassa densità DSX LE5 D25 LP e DSX LE6 100Gb La nuova generazione per Rispondere alla crescente domanda di flussi di lavoro IP Negli ambienti audiovisivi e broadcast professionali, con una soluzione conveniente.

Inviando Ingressi e uscite video multicanale su reti 10/25/100 GigabitCon lui SDK Matrox DSXQueste nuove NIC dell'azienda consentono ai produttori di apparecchiature Progetta qualsiasi tipo di applicazione basata su IPdi flussi di lavoro HD/3G/4K e 8K a bassa densità, al giusto prezzo in un unico SDK.

“L'impegno di Matrox Video nei confronti dello standard SMPTE ST 2110 è indiscutibile”, afferma. Francesco Scartozzi, vicepresidente. Vendite, sviluppo aziendale, broadcast e media presso Matrox Video. Offrendo schede NIC ST 2110 entry-level e di fascia alta, ci rivolgiamo a una varietà di applicazioni e produzioni broadcast e Pro AV.

Le nuove schede ST 2110 utilizzano lo stesso SDK DSX di DSX LE5 e XMIO5 D25/Q25, fornendo supporto completo con sforzi e risorse di progettazione minimi. “Con la gestione SDK, gli sviluppatori gestiscono video, audio e archivi dati ausiliari proprio come farebbero con un'applicazione SDI”, afferma Scartozzi.

Questi nuovi modelli sono progettati come NIC commerciali ST 2110 in grado di riprodurre video e forniscono Interoperabilità e affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Necessario per apparecchiature broadcast e audiovisive professionali, con predisposizione Flessibilità e scalabilità Atteso dalle infrastrutture IP.

Come le schede ST 2110 della gamma di prodotti Matrox Video, le nuove schede sono dotate di tecnologia PTP basata su hardware per fornire una risoluzione ST 2059-2 nanosecondi. La Ultra Low Latency (ULL) riduce la latenza di input e output per applicazioni multicanale HD, 4K e 8K.

Le nuove schede entry-level DSX LE5 D25 LP consentono ai sistemi COTS compatti 1U, 2U e 3U di supportare flussi di lavoro 1.080i/1.080p/UHD a bassa densità su un'interfaccia 10/25 GbE. Una scheda supporta quattro porte I/O HD/3G o 4K/UHD riconfigurabili, mentre l'altra supporta contemporaneamente quattro porte I/O HD/3G o una porta I/O 4K/UHD.

Modello DSX LE6 D100 PCIex8 Gen4 con Doppie interfacce da 100 GbProgettato per ambienti multimediali ad alte prestazioni, tra cui broadcast e produzione virtuale, supporta I/O ST 2110 multicanale 4K e 8K e gestisce facilmente otto I/O p60/50 4K/UHD, con commutazione di protezione continua ST 2022-7.

con Architettura unificata comune Per tutti i codec Matrox H.264, E7S SDI e ST 2110, Matrox DSX SDK supporta funzionalità chiave come lettura/scrittura di file, gestione della memoria e gestione di un'ampia gamma di formati di file ed effetti per facilitare uno sviluppo rapido.

È inoltre disponibile uno strumento di prototipazione per facilitare la simulazione rapida e il test dei casi d'uso senza scrivere codice. Le schede Matrox DSX LE5 D25 LP saranno disponibili nel terzo trimestre di quest'anno e la DSX LE6 D100 nel quarto trimestre del 2024.

