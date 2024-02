Sono stati in grado di creare una CPU a 16 bit completamente funzionale all'interno di Excel

Sono in molti a crederci (ed è vero). Il mondo gira su Microsoft Office Excel. Il software è diventato un mostro capace di eseguire operazioni che superano di gran lunga le necessità quotidiane degli esseri umani.

Che tu ci creda o no, sono riusciti a creare una CPU a 16 bit che funziona in Excel

Tanto che è diventato un meme a sé stante e persino un'organizzazione Campionati velocità di corsa Da Excel Che riunisce centinaia di persone ogni anno.

Quello che vi presento oggi ne è un altro esempio L'assoluta diversità del programma.

Ciò che in superficie sembra una semplice scatola è in realtà una tela bianca per questi pazzi che padroneggiano il software per dare libero sfogo alla loro immaginazione.

UN Utente di YouTube Per nome Serbatoio dell'inchiostro È proprio uno di quei pazzi, in questa occasione Sono stato in grado di creare una CPU completamente funzionale in Excel. Riguarda Ha una CPU a 16 bit che funziona a 2-3 Hz e ha anche 128 KB di RAM.

Una vera impresa ingegneristica che non cercherò nemmeno di capire. Vi lascio con il risultato qui sotto per giudicare voi stessi:

Non so te, ma quello che mi stupisce è che ci siano persone che riescano a pensare fuori dagli schemi in questo modo e a dare un utilizzo del tutto inaspettato (e perché no, creativo) ad un programma apparentemente noioso come Excel. .