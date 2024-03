Elezioni russe 2024 | Il Cremlino mantiene segreto il luogo in cui Vladimir Putin voterà alle elezioni presidenziali | Dmitry Peskov | Ultimi | mondo

Il Cremlino mantiene segreto il luogo scelto dal presidente russo, Il presidente russo Vladimir PutinVotare alle prossime elezioni presidenziali nelle quali aspira a vincere un quinto mandato.

Leggi di più | Elezioni in Russia: Putin chiede ai russi di votare durante il periodo “difficile” che sta attraversando il Paese

“Vi informeremo. Le votazioni continueranno per tre giorni. Come altri cittadini, lui (Putin) potrà votare in uno qualsiasi di quei giorni, che sia venerdì, sabato o domenica”, ha detto il portavoce presidenziale russo. Dmitrij PeskovQuesto è avvenuto durante la sua conferenza stampa quotidiana via telefono.

È il secondo giorno consecutivo che la stampa cerca invano di conoscere i piani di Putin per le elezioni, che inizieranno domani e dureranno tre giorni per la prima volta nella storia della Russia.

Russia In questi giorni ricorre anche il decimo anniversario dell’annessione ucraina della Crimea e lunedì Putin dovrebbe partecipare a una manifestazione sulla Piazza Rossa per commemorare quell’anniversario.

Potresti essere interessato | Chi è John Barnett, l'ex dipendente della Boeing che ha denunciato gravi guasti alla sicurezza

Negli anni 2000, 2004, 2008, 2012 e 2018, Putin ha esercitato il suo diritto di voto nel collegio elettorale dell’Accademia russa delle scienze, con sede in via Leninsky a Mosca. Mosca.

Durante le elezioni del 2018, il presidente russo ha ammesso dopo il voto di aver votato per se stesso perché era convinto della validità del suo programma elettorale.